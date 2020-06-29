Nintendo Switch'i Retro Atari Makinelerine Dönüştüren Cihaz

Switch Fighter adlı bir cihaz, Atari salonlarındaki oyun makinelerinin nostaljik deneyimini Nintendo Switch'e taşımayı amaçlıyor. Taşınabilir konsolu atariye dönüştüren cihaz, Joy-Con'a nostaljik bir alternatif olacak.

Nintendo'nun taşınabilir konsolu Switch, koronavirüs döneminde insanların en önemli eğlence araçlarından biri haline geldi. Bununla birlikte 90'lı yılların atari nostaljisini konsola taşımayı amaçlayan bir girişim, taşınabilir konsolu daha eğlenceli bir hale getirmeyi hedefliyor.

Salgınla birlikte insanların eve kapanması, Nintendo Switch'in kontrol cihazı Joy-Con'a alternatif aksesuarların ortaya çıkmasına neden oldu. Bunların son örneği, kontrol cihazını retro arcade makinelerinin kontrolleriyle değiştirmek için tasarlanan ve Indiegogo'da fonlanan Switch Fighter adlı aksesuar oldu.

Switch Fighter, Nintendo Switch'te atari deneyimi vadediyor

Switch standı olarak tasarlanan Switch Fighter, konsolun ekran kısmını minyatür bir atari makinesine dönüştürmek için tasarlandı. Bir joystick ve 6 tuştan oluşan retro cihaz, Nintendo Switch ile kablosuz olarak etkileşime giriyor. Konsol cihazın içine yatay veya uzay savaşları gibi oyunlar için dikey olarak iki farklı şekilde yerleştirilebiliyor.

Switch Fighter'ın geliştiren ekip, joystick ve tuşların arcade oyun makineleri için üretim yapan Sanwa markası tarafından destekleniyor. Ayrıca yine yüksek kaliteli klasik joystick ve düğmelere sahip olan ancak USB-C şarj desteği ve HDMI çıkışı olmayan Switch Fighter Lite adlı bir versiyon daha var. Ayrıca oyunlar iki cihaz arasında yerel bağlantı veya Wi-Fi aracılığıyla çevrimiçi çok oyunculu olarak oynanabiliyor.

Switch Fighter,Indiegogo'da 102.250 dolarlık proje hedefinin yaklaşık %30'una ulaştı. Standart modelin fiyatı 110 dolar, Lite versiyonun fiyatı ise 70 dolar olarak belirlendi.

Switch Fighter tanıtım videosu: