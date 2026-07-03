Sony disk fabrikası için dikkat çeken dönüşüm başladı. PlayStation tarafında kutulu oyunların geleceği bir süredir tartışılırken, Sony’nin disk üreten tesisini farklı bir teknoloji alanına kaydırması bu tartışmayı daha da büyüttü. Görünüşe göre fiziksel oyun dönemi için geri sayım artık çok daha ciddi.

PlayStation oyuncuları için kutulu oyunlar, yıllarca yalnızca bir satın alma seçeneği olmadı. Raflarda oyun biriktirmek, ikinci el oyun alıp satmak ve sevilen yapımları fiziksel olarak saklamak, oyun kültürünün önemli bir parçası hâline geldi. Ancak dijital mağazaların büyümesiyle bu alışkanlık yavaş yavaş değişmeye başladı.

Sony’nin son hamlesi de bu değişimin artık yalnızca “oyuncular dijitali tercih ediyor” seviyesinde kalmadığını gösteriyor. Şirketin disk üretimiyle bilinen tesislerinden birini başka bir teknoloji alanına hazırlaması, PlayStation’da kutulu oyun döneminin sandığımızdan daha hızlı kapanabileceğine işaret ediyor.

PlayStation’da Fiziksel Medya İçin Yeni Dönem Başlıyor

Sony, Ocak 2028’den itibaren PlayStation konsollarına çıkacak yeni oyunlarda fiziksel disk üretimini sonlandıracağını açıklamıştı. Bu, elinizdeki kutulu oyunların bir anda yok olacağı anlamına gelmiyor. Ancak yeni çıkacak oyunlar tarafında Sony’nin önceliği artık çok net şekilde dijital sürümlere kaymış durumda.

Eurogamer’ın aktardığı bilgilere göre Sony, Avusturya’nın Thalgau kentindeki disk üretim tesisini şimdiden dönüştürmeye başladı. Bu tesisin PlayStation diskleri yerine optik mikrolens üretimine hazırlanması, şirketin yalnızca açıklama yapmakla kalmadığını, fiziksel oyunlardan çıkış planını uygulamaya koyduğunu gösteriyor.

Eski Disk Tesisi Artık Bambaşka Bir İş Yapacak

Thalgau’daki tesis, Sony’nin fiziksel disk üretimi tarafındaki en önemli merkezlerinden biri olarak biliniyordu. ORF Salzburg’un haberine göre burada yaklaşık 300 çalışan bulunuyor ve Sony bu çalışanları işten çıkarmak yerine yeni üretim alanı için eğitmeyi planlıyor. Yani tesis kapanmıyor, tamamen başka bir role hazırlanıyor.

Peki optik mikrolens dediğimiz şey ne işe yarıyor? Basitçe anlatmak gerekirse bu parçalar ışığı çok hassas şekilde yönlendiren küçük bileşenler. Kulaklıklar, görüntüleme sistemleri ve gelişmiş elektronik cihazlarda kullanılabiliyor. Sony’nin bu alana yönelmesi, disk yerine geleceğin teknolojilerine yatırım yaptığını gösteriyor.

Bu Karar Aslında Bir Gecede Alınmış Değil

Sony’nin bu dönüşümü aceleyle başlatmadığı da gelen bilgiler arasında. ORF Salzburg’a göre şirket, yeni teknoloji alanı için yaklaşık 30 milyon avroluk yatırım yaptı. Bu yatırım, Thalgau tesisinin Sony DADC için yeni bir iş koluna dönüşeceğini ve fiziksel disk üretiminin artık eski önemini kaybettiğini ortaya koyuyor.

Tesiste yıllardır yüksek hacimli disk üretimi yapılıyordu ancak PlayStation tarafındaki karar sonrası siparişlerin ciddi şekilde düşmesi bekleniyor. Eurogamer’ın haberinde de yaklaşan siparişlerin normal seviyenin yalnızca küçük bir bölümüne ineceği belirtiliyor. Bu tabloya bakınca Sony’nin dönüşüm kararı pek de şaşırtıcı görünmüyor.

Oyuncuların Asıl Endişesi Satın Aldıkları Şeye Sahip Olup Olmadıkları

Kutulu oyunların azalması, yalnızca mağaza raflarında daha az PlayStation oyunu görmek anlamına gelmiyor. Fiziksel kopyalar oyunculara ikinci el satış, takas, koleksiyon yapma ve oyunu internet bağlantısına ihtiyaç duymadan saklama gibi önemli avantajlar sunuyordu. Dijital dünyada ise işler biraz daha karmaşık.

Dijital oyunlar elbette büyük kolaylık sağlıyor. Oyunu indirmek, güncellemek ve kütüphanede saklamak çok pratik. Ancak mağazaların kapanması, lisans sorunları ya da hesaba erişim problemleri gibi konular oyuncuların aklını kurcalıyor. Bu yüzden Sony’nin hamlesi, “oyuna gerçekten sahip miyiz?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

PlayStation 6 Tamamen Dijital Bir Konsol Olabilir mi?

PS5’in disk sürücüsüz sürümü ve PS5 Pro’da disk sürücüsünün ayrı satılması, Sony’nin dijital geleceği uzun süredir test ettiğini düşündürüyordu. Şimdi disk üretiminin de bitiş takvimine girmesiyle gözler ister istemez PlayStation 6’ya çevrildi. Yeni nesilde kutulu oyunlara ne kadar yer kalacağı merak konusu.

Şimdilik Sony’nin mevcut kutulu oyunları tamamen ortadan kaldırdığını söylemek doğru olmaz. Fakat yeni oyunlarda fiziksel üretimin bitecek olması ve disk fabrikasının başka bir teknolojiye kaydırılması, yönün netleştiğini gösteriyor. PlayStation’da kutulu oyun dönemi hemen bitmeyebilir ama artık son bölüme girmiş gibi görünüyor.