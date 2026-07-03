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[Temmuz 2026] Toplam Fiyatı 7 Bin TL'yi Aşan 12 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz

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Tıpkı Epic Games gibi ücretsiz dağıttığı oyunlarla bilinen Amazon Luna'nın (Prime Gaming) bu ay ücretsiz vereceği oyunlar açıklandı.

[Temmuz 2026] Toplam Fiyatı 7 Bin TL'yi Aşan 12 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Amazon, Prime abonelerinin Amazon Luna (Prime Gaming) kapsamında her ay birçok oyuna ücretsiz erişmesine olanak tanıyor. Bugün ise şirket, Temmuz ayı içerisinde vereceği ücretsiz oyunları açıkladı.

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Bu ay içerisinde verilecek olan ücretsiz oyunlar içerisinde birçok popüler bağımsız oyun yer alıyor. Aboneler, toplamda 129,48 dolar (yaklaşık 6.060 TL) değerindeki bu oyunlara ücretsiz erişebilecek.

İçerikten Görseller

[Temmuz 2026] Toplam Fiyatı 7 Bin TL'yi Aşan 12 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz
2

Amazon Luna (Prime Gaming) ücretsiz oyunları

2

Oyun Platform Normal Fiyatı Verileceği Tarih
CyClones GOG 5.99$ 2 Temmuz
LoneStar Epic Games 7.29$ 2 Temmuz
Symphony of War: The Nephilim Saga Epic Games 9.49$ 2 Temmuz
Still There GOG 7.99$ 9 Temmuz
Regular Factory: Escape Room GOG 9.99$ 9 Temmuz
Poly Vita Legacy Games 5.99$ 16 Temmuz
Framed Collection GOG 5.79$ 16 Temmuz
Escape Academy Epic Games 10.49$ 16 Temmuz
In Sound Mind Amazon Games App 34.99$ 23 Temmuz
Mystic Academy: Escape Room GOG 10.99$ 23 Temmuz
Zoria: Age of Shattering GOG 12.49$ 30 Temmuz
Weakless GOG 7.99$ 30 Temmuz

Yukarıda gördüğünüz oyunların tamamına Temmuz ayı içerisinde Amazon Prime abonesi olarak doğrudan Amazon Luna (Prime Gaming) üzerinden erişebilirsiniz.

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