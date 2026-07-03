[Temmuz 2026] Toplam Fiyatı 7 Bin TL'yi Aşan 12 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz

Amazon, Prime abonelerinin Amazon Luna (Prime Gaming) kapsamında her ay birçok oyuna ücretsiz erişmesine olanak tanıyor. Bugün ise şirket, Temmuz ayı içerisinde vereceği ücretsiz oyunları açıkladı.
Bu ay içerisinde verilecek olan ücretsiz oyunlar içerisinde birçok popüler bağımsız oyun yer alıyor. Aboneler, toplamda 129,48 dolar (yaklaşık 6.060 TL) değerindeki bu oyunlara ücretsiz erişebilecek.
İçerikten Görseller
Amazon Luna (Prime Gaming) ücretsiz oyunları
|Oyun
|Platform
|Normal Fiyatı
|Verileceği Tarih
|CyClones
|GOG
|5.99$
|2 Temmuz
|LoneStar
|Epic Games
|7.29$
|2 Temmuz
|Symphony of War: The Nephilim Saga
|Epic Games
|9.49$
|2 Temmuz
|Still There
|GOG
|7.99$
|9 Temmuz
|Regular Factory: Escape Room
|GOG
|9.99$
|9 Temmuz
|Poly Vita
|Legacy Games
|5.99$
|16 Temmuz
|Framed Collection
|GOG
|5.79$
|16 Temmuz
|Escape Academy
|Epic Games
|10.49$
|16 Temmuz
|In Sound Mind
|Amazon Games App
|34.99$
|23 Temmuz
|Mystic Academy: Escape Room
|GOG
|10.99$
|23 Temmuz
|Zoria: Age of Shattering
|GOG
|12.49$
|30 Temmuz
|Weakless
|GOG
|7.99$
|30 Temmuz
Yukarıda gördüğünüz oyunların tamamına Temmuz ayı içerisinde Amazon Prime abonesi olarak doğrudan Amazon Luna (Prime Gaming) üzerinden erişebilirsiniz.