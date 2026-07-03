[Temmuz 2026] Toplam Fiyatı 7 Bin TL'yi Aşan 12 Oyun Amazon Luna'da (Prime Gaming) Ücretsiz

Tıpkı Epic Games gibi ücretsiz dağıttığı oyunlarla bilinen Amazon Luna'nın (Prime Gaming) bu ay ücretsiz vereceği oyunlar açıklandı.

Amazon, Prime abonelerinin Amazon Luna (Prime Gaming) kapsamında her ay birçok oyuna ücretsiz erişmesine olanak tanıyor. Bugün ise şirket, Temmuz ayı içerisinde vereceği ücretsiz oyunları açıkladı.

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Bu ay içerisinde verilecek olan ücretsiz oyunlar içerisinde birçok popüler bağımsız oyun yer alıyor. Aboneler, toplamda 129,48 dolar (yaklaşık 6.060 TL) değerindeki bu oyunlara ücretsiz erişebilecek.

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Amazon Luna (Prime Gaming) ücretsiz oyunları

Oyun Platform Normal Fiyatı Verileceği Tarih CyClones GOG 5.99$ 2 Temmuz LoneStar Epic Games 7.29$ 2 Temmuz Symphony of War: The Nephilim Saga Epic Games 9.49$ 2 Temmuz Still There GOG 7.99$ 9 Temmuz Regular Factory: Escape Room GOG 9.99$ 9 Temmuz Poly Vita Legacy Games 5.99$ 16 Temmuz Framed Collection GOG 5.79$ 16 Temmuz Escape Academy Epic Games 10.49$ 16 Temmuz In Sound Mind Amazon Games App 34.99$ 23 Temmuz Mystic Academy: Escape Room GOG 10.99$ 23 Temmuz Zoria: Age of Shattering GOG 12.49$ 30 Temmuz Weakless GOG 7.99$ 30 Temmuz

Yukarıda gördüğünüz oyunların tamamına Temmuz ayı içerisinde Amazon Prime abonesi olarak doğrudan Amazon Luna (Prime Gaming) üzerinden erişebilirsiniz.