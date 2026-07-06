Steam İndirimlerinde Kendini Durduramayanlara: Steam İndirim Simülatörü Çıktı!

Mike Wing isimli bir oyuncu, Steam indirimlerini taklit eden bir internet sitesi oluşturdu.

Büyük Steam indirimleri geldiğinde hepimizin içine o tanıdık, karşı konulmaz bir "satın alma" dürtüsü doğar. Sepeti doldurur, kartlarımızı kullanır ve günün sonunda hiç oynamayacağımız onlarca oyunla baş başa kalırız.

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İşte bu dijital alışveriş bağımlılığından muzdarip olan Mike Wing isimli bir oyuncu, hem cüzdanını hem de akıl sağlığını koruyacak dahiyane bir çözüm üretti. Şaka gibi gelecek ama değil, işte yeni Steam Sales Simulator (Steam İndirim Simülatörü).

Gerçek dopamin, sıfır maliyet

Mike Wing, Steam indirimlerinin yarattığı o tatlı alışveriş çılgınlığını paralamadan yaşamak için bu web sitesini geliştirdiğini söylüyor. Amacı tamamen aynı. Dijital oyun satın almanın verdiği o anlık dopamin patlamasını, tek bir kuruş bile harcamadan birebir simüle etmek.

Proje, basit bir şakadan çok daha fazlası. Wing, Steam'in ana arayüzünü ve mağaza elementlerini o kadar başarılı bir şekilde yeniden üretmiş ki kendinizi gerçekten Steam'de geziyor gibi hissediyorsunuz. Üstelik başarım sistemi bile var.

Steam Sales Simulator neler sunuyor?

Sanal Cüzdan : Tek bir tıkla hesabınıza hayali paralar yükleyip sepetinizi çılgınlar gibi doldurabiliyorsunuz.

: Tek bir tıkla hesabınıza hayali paralar yükleyip sepetinizi çılgınlar gibi doldurabiliyorsunuz. Profil ve Seviye Sistemi : Tıpkı gerçek Steam'deki gibi profilinizi özelleştirebiliyor ve seviye atlayabiliyorsunuz.

: Tıpkı gerçek Steam'deki gibi profilinizi özelleştirebiliyor ve seviye atlayabiliyorsunuz. Pazar ve Başarımlar: Alışveriş yaptıkça ve belirli görevleri tamamladıkça kazanabileceğiniz tam 30 farklı başarım ve bir topluluk pazarı bulunuyor.

Eğer sizin de indirim dönemlerinde eliniz sürekli "Satın Al" butonuna gidiyorsa ve ay sonunu getirmek istiyorsanız, bu simülatör tam size göre.