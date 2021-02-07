Nioh 2 Oyuncuları Steam'de FPS Sorunları Yaşıyor

Geçtiğimiz günlerde Steam için çıkış yapan Nioh 2, kare hızı sorunları ve ekran girdilerini değiştirememe gibi problemlerle karşı karşıya. Oyunun neredeyse oynanamaz durumda olduğunu söyleyen oyuncular, geliştirici ekibin yayınlayacağı güncellemeyi bekliyor.

Geliştiriciliğini Team Ninja'nın üstlendiği aksiyon rol yapma oyunu Nioh 2, geçtiğimiz günlerde Steam için yayınlanmıştı. Çıkış yaptığı günden beri tartışmaların odağı haline gelen oyunda birçok oyuncu, kare hızı sorunları ve ekran girdilerini değiştirememe gibi sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Yaşanan bu sorunlar, bazı oyuncuların Nioh 2 için geri ödeme talep etmesine bile neden oluyor.

Nioh 2'nin Steam incelemelerine baktığımızda yapılan 4.350'den fazla incelemenin 1.329'u olumsuz ve oyunun genel değerlendirmesi ise 'Karışık'. Oyun için olumsuz değerlendirmesinde bulunan oyuncuların büyük bir bölümü ise benzer kare hızı ve sistemsel hatalardan şikâyet ediyor.

Oyuncular, FPS düşmesinden şikayetçi:

Oyun hakkında olumsuz değerlendirmede bulunan oyunculardan biri, AMD Ryzen işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 2080 ekran kartı kullanmasına rağmen 30 FPS'in altına düştüğünü dile getiriyor. Bir başka oyuncu ise RTX 3080 ekran kartı ve Ryzen R9 5900x ile 25 FPS'ye kadar kare düşüşleri yaşadığını bildiriyor.

Öte yandan yayıncı firma KOEI Tecmo, oyun daha piyasaya sürülmeden önce PC sürümünün tam mouse ve klavye özelleştirme, gamepad uyumluluğu, 4K Ultra HD, HDR & 144 Hz ve 60/120 FPS için destek sunduğunu iddia etmişti.

Buna rağmen mouse ve klavye kontrol şemasında bazı sorunlar mevcut. Tüm bunlara ek olarak oyun 'raw input' Mouse ayarı sunmuyor ve bunun yerine bir gamepad'in analog çubuğunu simüle etmeye çalışıyor. Bu da oyun içi mouse hareketinin oldukça kötü olmasına ve neredeyse oynanamaz hale gelmesine neden oluyor.

Nioh 2, ilk olarak Mart 2020 tarihinde PlayStation 4 platformu için piyasaya sürülmüştü. PS tarafında gayet olumlu inceleme sonuçlarına sahip olan oyunun PC tarafında aynı deneyimi sunamaması, birçok oyuncuyu hayal kırıklığına uğratmış durumda. Geliştirici ekibin yaşanan bu hataları ilerleyen günlerde düzeltip düzeltmeyeceğini hep birlikte göreceğiz.