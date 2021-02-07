Call of Duty: Warzone'daki Işınlanma Hatası Geri Döndü

Geçtiğimiz aralık ayında Call of Duty: Warzone'da görülen ışınlanma hatası, son günlerde yeniden gözükmeye başladı. Hata, daha önce görüldüğüyle aynı yerde görülse de bu kez teorileri çürütecek değişiklikler var.

Geçtiğimiz yılın mart ayında büyük bir çıkış yapan Call of Duty: Warzone, günümüzde hâlâ en popüler battle-royale oyunlarından biri olmaya devam ediyor. Fakat oyun, son zamanlarda ortaya çıkan bazı hataları nedeniyle oyuncuları kötü etkilemeye başladı. Bugünse daha önce görülen ve can sıkıcı olan hatalardan birisi yeniden oyunda kendisini gösterdi.

Daha önce aralık ayında görülmeye başlanan ve sizi haritanın bir noktasından alakasız bir noktasına ışınlayan o hata, son günlerde yeniden ortaya çıktı. Üstelik hatanın yaşandığı yer, aralık ayındaki hatanın yaşandığı yerle aynı. Aralık ayında bir benzin istasyonundaki cama koştuğunuz takdirde sanki orada bir portal varmışçasına alakasız bir yere ışınlanıyordunuz.

Hoop! Burdayım!:

Yukarıda gördüğünüz ve üç gün önce yüklenen yeni videoda da aynı hata, aynı benzin istasyonunda gerçekleşti. Oyuncu, kırma arzusuyla cama koştuğu sırada cama kafa atıp kendisini dağın başında buldu. Hatanın yeniden görüldüğü şekilse daha önce ortaya atılan bir teoriyi çürüttü.

Hata, aralık ayında gündem olduğunda oyuncular hatanın araçtan inme şeklinizle ilgisi olduğunu, ışınlanmanınsa oyunun kodlarındaki bir gecikme olduğunu var sayıyorlardı. Fakat yeni videoda etrafta hiçbir araç bulunmuyordu. Dolayısıyla hata, oyuncuları yeniden bir çıkmaza itti.

Call of Duty: Warzone'daki birçok hata, genellikle geliştirici ekip tarafından kısa bir sürede çözülüyordu. Oyuncular, 'stim glitch' gibi bazı hatalardan yararlanmak için farklı çözümler bulsa da bu çözümler de sonrasında geçerliliğini yitiriyordu. Ancak ışınlanma hatası, tüm bu hatalardan daha zor bir hata gibi gözüküyor çünkü hatanın kaynağı bilinmiyor.