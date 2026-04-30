Dijital film ve dizi platformları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük ilgi görüyor. Yılın dördüncü ayı nisan da bu konuda dolu dolu geçti. Öyle ki geçen ay boyunca platformlardan birçok farklı dizi kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Peki nisan ayında dijital platformlar üzerinden en çok izlenen diziler hangileriydi?
Bu içeriğimizde JustWatch tarafından hazırlanan verilere göre Nisan 2026'da Türkiye’de en çok izlenen dizilere bakıyoruz. Listenin zirvesinde TV+'ta yayımlanan gizem türündeki From yer alıyor. Onu HBO Max'te yayımlanan Prens ve Prime Video'nun sevilen animasyonu Invincible takip ediyor.
Türkiye'de geçen ay en çok izlenen diziler
- From - TV+ & TOD
- Prens - HBO Max & TV+
- Invincible - Prime Video
- The Traitors Türkiye - Prime Video
- Game of Thrones - HBO Max & TV+
- Eşref Rüya - Prime Video & TOD
- House of the Dragon - HBO Max & TV+
- The Boys - Prime Video
- The Walking Dead - Netflix & Disney+ & TV+
- İlk ve Son - HBO Max & TV+