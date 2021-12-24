Yeni Nissan Micra Dikkat Çeken Özellikleri ve Fiyat Listesi

Akıllı teknolojiler ve özel güvenlik sistemleriyle donatılmış olan Yeni Nissan Micra, şehirli sürücülerin tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandı. Sportif dış tasarımı ve konforun ön planda tutulduğu iç tasarımı ile dikkat çeken Yeni Nissan Micra'nın öne çıkan özelliklerine ve 2021 fiyatlarına yakından bakalım.

Şehir hayatı hızla akıyor. Bu hızlı tempo sırasında hepimiz çok daha cesur ve sportif olmalıyız. Tıpkı Yeni Nissan Micra gibi. Yeni Nissan Micra ilk bakışta dış tasarımı ile gözlerin her daim üzerinizde olacağının garantisini veriyor. Biraz daha detaylı inceleyip iç tasarımına baktığımızda ise can sıkıcı şehir içi trafiğine rağmen konforlu bir seyahat sunacağının ilk işaretlerini veriyor.

Tüm bunların yanı sıra Yeni Nissan Micra, günümüz şehirli sürücülerin ihtiyaçlarını karşılayacak akıllı teknolojiler ve özel güvenlik sistemleriyle donatılmış olarak geliyor. Nissan tarafından cesur, sportif ve şehirli olarak tanıtılan aracın pek çok özelliğinin kişiselleştirilebiliyor olması ise olumlu bir özellik. Yeni Nissan Micra önce çıkan özelliklerine ve 2021 fiyatlarına gelin biraz daha yakından bakalım.

Tasarım: LED gündüz farları ve yorgunluk önleyici koltuklar

Yeni Nissan Micra 5 kapılı bir hatchback. Ancak asla hantal değil, aksine şehrin kalabalığından kolayca sıyrılabileceğiniz özel bir kasa yapısına sahip. Nissan V Motion ön ızgara, 17 inç alüminyum jantlar, gizli arka kapı kolları ve LED gündüz farları ile dış tasarım göz alıcı detaylar sunuyor.

Farklı renk seçeneklerine sahip çift dikişli döşemeler, geniş koltuk mesafesi, geri görüş kamerası, akıllı eğlence sistemi, spor direksiyon simidi ve yumuşak dolgu malzemeler gibi premium detaylar sayesinde Yeni Nissan Micra ile seyahat ederken bir araçta değil, sanki evinizin bir odasında gibi konforlu hissedeceksiniz.

Özel olarak tasarlanmış yorgunluk önleyici ergonomik koltuklar, izole edilmiş sessiz iç kabin, otomatik klima kontrolü, esnek bagaj alanı, bardak tutacağı, geniş torpido gözü, telefon tutucu, şarj ünitesi, özel ses sistemi ve Nissan Connect teknolojisi gibi detaylar Yeni Nissan Micra modelinin konforunu arttıran özellikler arasında.

Donanım ve özellikler: 360 derece ses veren hoparlörler

Yeni Nissan Micra, 7 inçlik dokunmatik ekrana sahip. Buradan Apple CarPlay sistemini kullanabiliyorsunuz. USB kablosu ile bağlantı sağlanan bu sistem yerine dahili olarak gelen Nissan Connect sistemini de aynı ekran üzerinden kullanmanız mümkün. Nissan Connect için genel olarak en önemli akıllı yol yardımcınız diyebiliriz.

Yeni Nissan Micra 5 inçlik, yüksek çözünürlüklü sürücü yardımı ekranına sahip. Kolay okunur TFT ekran, gösterge panelinin tam ortasında yer alıyor. Bu ekran üzerinden navigasyon, sürüş yardımı, yakıt tüketimi, müzik ve iletişim ekranı gibi farklı bilgileri anlık olarak ve sürüş güvenliğini tehlikeye atmadan takip edebilirsiniz.

Bose Personal Müzik sistemine sahip olan Yeni Nissan Micra ile bu sistemi kişiselleştirmeniz de mümkün. Bu sisteme bağlı olarak çalışan sürücü koltuk başlığında bulunan Bose Ultra Nearfield hoparlörler sayesinde kulaklık takıyormuş kadar net bir ses deneyimi yaşayacaksınız. 360 derece ses veren bu hoparlörler sayesinde arka plan gürültüsü olmadan müziğin ritmini yakalayacaksınız.

Güvenlik: Anlık kontrol sağlayan 'Lastik Basıncı Görüntüleme Sistemi'

Yeni Nissan Micra’nın zaten bir geri görüş kamerası olduğundan bahsetmiştik. Diğer bir öne çıkan güvenlik sistemi ise Lastik Basıncı Görüntüleme Sistemi. Bu sistem, anlık olarak lastiklerinizdeki basıncı kontrol eder ve size gösterir. Bu sayede yeterli basınca sahip olmayan lastik kaynaklı kazalar minimuma iner.

Özel olarak geliştirilen ISOFIX bağlantısı sayesinde Yeni Nissan Micra’ya kolayca çocuk koltuğu bağlanabilir. 6 standart hava yastığı sayesinde olası bir kaza durumunda hem sürücünün hem de yolcuların can güvenliği sağlanır. D şeklinde tasarlanan akıllı direksiyon yalnızca konforlu bir kullanım sunmaz, bunun yanı sıra şeritten sapma durumunda titreyerek sürücüyü uyarır.

Yeni Nissan Micra’yı özelleştirmek için pek çok farklı seçeneğiniz olduğunu söylemiştik. Bu seçeneklerden biri de Nissan Intelligent Mobility paketi. Nissan Intelligent Mobility ile standart özel güvenlik sistemlerine ek olarak gelen pek çok farklı güvenlik donanımını kullanabilir ve aracınızı çok daha güvenli hale getirebilirsiniz.

Yeni Nissan Micra yakıt tüketimi ve teknik özellikleri:

1.0 IG-T 92 Manuel 5 İleri 4 x 2 (Visia) 92 (68) HP motor gücü 999 cc motor hacmi 100 km’de 4.5 litre yakıt tüketimi 160 @ 2000 - 3750 azami tork gücü 3 silindir 0-100 km/s Hızlanma 11.8 saniye 178 km/s azami hız Manuel 5 ileri vites 1.4 metre yükseklik 3.9 metre uzunluk 300 litre bagaj hacmi 2.5 metre dingil mesafesi 41 litre yakıt deposu Helezon yaylı MacPherson Bağımsız ön ve arka süspansiyon Havalandırma Kanallı Ön Disk Fren

1.0 IG-T 92 CVT 4 x 2 (Visia) 92 (68) dev/dak azami güç 999 cc motor hacmi 100 km’de 4.7 litre yakıt tüketimi 144 @ 1750 - 4400 azami tork gücü 3 silindir 4 x 2 önden çekişli 0-100 km/s Hızlanma 13 saniye 171 km/s azami hız 1.4 metre yükseklik 3.9 metre uzunluk 300 litre bagaj hacmi 2.5 metre dingil mesafesi 41 litre yakıt deposu Helezon yaylı MacPherson Bağımsız ön ve arka süspansiyon Havalandırma Kanallı Ön Disk Fren

1.0 IG-T 92 CVT 4 x 2 (Tekna) 92 (68) dev/dak azami güç 999 cc motor hacmi 100 km’de 4.7 litre yakıt tüketimi 144 @ 1750 - 4400 azami tork gücü 3 silindir 4 x 2 önden çekişli 0-100 km/s Hızlanma 13 saniye 171 km/s azami hız 1.4 metre yükseklik 3.9 metre uzunluk 300 litre bagaj hacmi 2.5 metre dingil mesafesi 41 litre yakıt deposu Helezon yaylı MacPherson Bağımsız ön ve arka süspansiyon Havalandırma Kanallı Ön Disk Fren



Yeni Nissan Micra 2021 fiyatları:

1.0 DIG-T 92 Düz Vites Visia: 380,000 TL

1.0 DIG-T 92 CVT Visia: 412,100 TL

1.0 DIG-T 92 CVT Tekna: 439,400 TL

Sportif ve şehirli dış tasarımı ile dikkat çeken Yeni Nissan Micra öne çıkan özelliklerini inceledik ve 2021 fiyatlarını gördük. Yeni Nissan Micra ve fiyatı hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.