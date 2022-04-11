Nissan, yeni SUV'u 2023 model Pathfinder Rock Creek'i tanıttı. Yeni SUV'un 2022 yaz döneminin sonunda satışa çıkacağı bildirildi.

Geçtiğimiz yıl şubat ayında Japonya merkezli otomobil devi Nissan, eski CVT'nin yerini alan, gerçek bir otomatik şanzıman ile tamamen yeni Pathfinder'ı tanıtmış; yeni SUV, özellikleriyle araba sevdalılarını oldukça etkilemeyi başarmıştı. Şimdiyse Nissan, araziden ilham alan yeni bir versiyon ile Pathfinder yelpazesini genişletmeyi planlıyor.

Nissan’ın Pathfinder Rock Creek isimli yeni modelini bu ayın sonlarında gerçekleşecek olan 2022 New York Uluslararası Otomobil Fuarı'nda sergileyeceği ifade ediliyor. Öte yandan söz konusu SUV'un bu yıl yaz sonunda satışa çıkması planlanıyor.

İşte karşınızda özellikleriyle 2023 model Pathfinder Rock Creek

Siyah V-motion ızgarası ve Rock Creek amblemi sayesinde 2023 model Pathfinder Rock Creek, görsel olarak standart Pathfinder’dan kolayca ayırt ediliyor. Bununla birlikte araçta 100 kilograma kadar yük kapasitesine sahip bir portbagaj da yer alıyor.

Kabin kısmında ise bizi işlemeli koltuklarda ilginç bir siyah deri ve kumaş döşeme karışımı karşılıyor. Koltuklar, direksiyon kaplaması, gösterge paneli ve kapı panellerinde ise aracın koyu iç tasarımına tezatlık oluşturan turuncu dikişler dikkat çekiyor.

Bunlara ek olarak standart donanım ayrıca bir çeki demiri alıcısı ve koşum takımı, LED sis farları içeriyor. Müşterilere, altı standart renk ve dört iki tonlu dış kombinasyon arasından seçim yapabilme hakkı sunuluyor.

5/8 inç kaldırmalı off-road ayarlı süspansiyon ve arazi lastiklerine sahip 18 inç beadlock tarzı tekerlekler dahil olmak üzere arazi yükseltmeleriyle birlikte gelen Pathfinder Rock Creek’in, standart fabrika donanımının bir parçası olarak, arazi modu ile akıllı bir çevre görüş monitörüne sahip olduğu bildiriliyor.

3.5 litrelik V6 motorun revize edilmiş yakıt haritası, çıkışını 284 beygir gücünden (209 kW) 295 hp'ye (217 kW) artırırken, tork ise 259 pound-feet'ten (351 Newton-metre) 270 lb-ft'ye (366 Nm) çıkıyor. Tekerleklere güç ise dokuz ileri otomatik şanzımandan sağlanıyor.