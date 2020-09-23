Microsoft, Oyun Stüdyoları Almaya Devam Edecek

Microsoft CEO'su Satya Nadella ve Xbox Patronu Phil Spencer'dan satın alınan yeni oyun stüdyosu ile ilgili açıklamalar geldi. Her iki yönetici de bunun son olmayacağını ima ederken Phil Spencer, ZeniMax Media çalışanlarının projelerine karışmayacaklarını söyledi.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, bu hafta başında tüm video oyun sektörünün dikkatini çeken bir anlaşmaya imza attı. Bu anlaşma kapsamında şirket, Bethesda, Arkane, MachineGames ve id Software'ın çatı şirketi olan ZeniMax Media'yı tam 7,5 milyar dolar karşılığında satın aldı. Ancak görünüşe göre Microsoft, ZeniMax Media'yı satın almakla yetinmeyecek gibi görünüyor.

Microsoft ile Japon Sony arasında ciddi bir rekabet olduğu sugötürmez bir gerçek. Çünkü Sony, PlayStation isimli konsolu için onlarca özel oyun yayınlarken Microsoft bu konuda isteneni veremedi. Ancak son satın alma işlemi, The Elder Scrolls, Quake, Fallout, Dishonored ve Wolfenstein'ın yönetiminin Microsoft'a geçmesini sağladı. Yani Microsoft, bu hamleyle Sony'ye çok dişli bir rakip olduğunu göstermiş oldu.

Microsoft CEO'su Nadella: Yeni fırsatları da kovalıyoruz

Cnet'e konuşan Microsoft CEO'su Satya Nadella, başka oyun stüdyoları için de satın alma hedeflerinin olduklarını, bu hedefler için gözlerini açık tuttuklarını söyledi. Ayrıca Nadella, yeni bir oyun stüdyosu kurmaktansa içeriklere ulaşmanın daha mantıklı olduğunu çünkü daha büyük topluluklara erişmelerine imkan sağlayacağını ifade etti. Nadella'nın yaptığı bu açıklama, Microsoft'un önümüzdeki dönemlerde başka oyun stüdyolarını da satın alabileceğinin açık bir göstergesi.

Xbox patronu da Microsoft CEO'suyla aynı fikirde

Xbox'ın bir numaralı ismi Phil Spencer da aynı röportajda bazı açıklamalarda bulundu. İçeriklere ulaşmak için yatırım yapmayı sürdüreceklerini ifade eden Spencer, içeriğe ulaşmanın popülasyonlarını ikiye katlayacağını söylüyor. Yani Spencer da Microsoft CEO'su Nadella ile aynı görüşte. Bu açıklamalar, video oyun sektöründe ciddi bir savaşın başlayacağının ayak sesleri olarak yorumlanabilir.

Phil Spencer, CNBC'ye verdiği başka bir röportajda ise dikkat çeken bir çıkış yaptı. ZeniMax Media çalışanlarını, kendi kültürlerini sürdürebilmesi için rahat bırakacaklarını söyleyen Spencer, görünüşe göre Bethesda ve diğer geliştiricilerin kendi tarzlarında çalışmalarını sağlamaya devam edecek. Bu sayede bu geliştiriciler, kendi tarzlarından ödün vermeden çalışmalarını sürdürebilecekler.

Microsoft tarafından yapılan açıklamalara göre oyuncular, ZeniMax Media'nın satın alınmasının ilk meyvesini Bethesda oyunları ile görecekler. Çünkü şirket, Bethesda'nın oyunlarına Xbox Game Pass aracılığıyla erişilebileceğini ifade ediyor. Bu durum önemli olsa da Bethesda'nın Microsoft bünyesinde ne gibi oyunlar geliştireceği, oyuncular için daha fazla merak uyandırıyor.