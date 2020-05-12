Nokia 125 ve Nokia 150 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Nokia telefonların arkasındaki şirket olan HMD Global, 2G bağlantı desteği ile günümüz teknolojilerinden çok uzak olan Nokia 125 ve Nokia 150 modellerini resmen tanıttı. Cihazların her ikisi de, 240 x 320 piksel çözünürlük sunan 2,4 inç QVGA ekranlarla geliyor.

2016 yılından bu yana Nokia markasıyla akıllı telefonlar geliştiren Fin teknoloji şirketi HMD Global, tuşlu cep telefonlardan henüz vazgeçmiş değil. Son dönemde geliştirdiği modern akıllı telefonlar ile Nokia’yı yeniden eski şaşalı günlerine döndürmeyi hedefleyen firma, bir yandan da yeni nesil bağlantı teknolojileri yaygınlaşmayan ülkeler için mütevazi cep telefonları üretiyor.

Bugün itibarıyla tanıtılan Nokia 125 ve Nokia 150’i de bu kapsamda geliştirilen cihazlardan ikisi. Nokia 150, 2016 yılında piyasaya sürülen aynı isimli modelin halefi konumunda. Her iki telefon da, 240 x 320 piksel çözünürlük sunan 2,4 inç QVGA ekrana sahip.

Nokia 125 tasarımı

Cihazlarda, özellikleri henüz açıklanmayan Mediatek imzalı bir işlemci bulunuyor. Her iki telefon da 4MB dahili depolama alanı sunuyor. Nokia 125’de microSD kart yuvası bulunmazken, yeni Nokia 150’nin depolaması microSD kart ile 32GB'a kadar genişletilebiliyor.

Ön tarafta selfie kamerasının yer almadığı telefonlar, arka bölümde tek bir VGA kameraya ev sahipliği yapıyor. 2020 model Nokia 150’nin LED flaşı ile Nokia 125’den bir adım öne çıktığını da söylemeden geçmeyelim. Çok da büyük bir adım değil ama; bebek adımı gibi.

Nokia 150 tasarımı

Nokia 150’yi Nokia 125’den ayıran bir diğer faktör ise MP3 çalara sahip olması. Bunun dışında her iki telefon da Snake gibi bir dizi klasik oyun, kablosuz FM radyo, tek bir şarjla haftalarca pil ömrü vaat eden 1020mAh batarya ve Nokia Serisi 30+ İşletim Sistemi gibi özelliklerle geliyor.

Navigasyon, arama, mesajlaşma ve radyo dinleme gibi temel işlevler sunan Nokia 150 ve Nokia 125, 23,4 güne kadar bekleme süresi ve 19,4 saate kadar konuşma süresi ile bu alanda rakipsiz performans sunuyor. Bağlantı tarafında Bluetooth 3.0, micro USB, 3.5mm AV konektörü gibi özellikleri destekleyen telefonlar, çift SIM özelliği ile geliyor.

Nokia 125 ve Nokia 150 fiyatı

Kömür Siyahı ve Pudra Beyazı renklerinde gelen Nokia 125 için 24 dolar (168 TL), Mavi ve Siyah renklerinde gelen yeni Nokia 150 için de 29 dolarlık (203 TL) bir fiyat etiketi belirlendi. Yukarıda da belirttiğim gibi, 2G bağlantı teknolojilerine sahip ülkelere yönelik olarak geliştirilen telefonlar, sınırlı sayıda ülkede satışa çıkacak.

Nokia 125 özellikleri

Ekran: 2,4 inç QVGA (240 x 320 piksel)

2,4 inç QVGA (240 x 320 piksel) Boyut: 132 x 50.5 x 15mm

132 x 50.5 x 15mm Ağırlık: 91.3g

91.3g Batarya: 1020mAh

1020mAh Ön Kamera: Yok

Yok Arka Kamera: VGA

VGA RAM: -

- Depolama: 4MB

4MB İşlemci: MediaTek

MediaTek Bağlantı: micro USB, 3,5 mm AV konektörü, Çift bant 900/1800 MHz (Tek SIM ve Çift SIM), Kablosuz FM Radyo

Nokia 150 özellikleri