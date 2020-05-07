Nokia 6.3'ün Fiyatı ve Özellikleri ile İlgili Yeni İddialar

Zaman zaman akıllı telefon sektörünün gündemini meşgul eden HMD Global, şimdi de "Nokia 6.3" olarak isimlendirilen bir telefonla konuşulmaya başladı. İddialara göre bu akıllı telefon, Snapdragon 670 ya da Snapdragon 675'ten güç alacak ve önümüzdeki aylarda resmen duyurulacak.

HMD Global, geçtiğimiz eylül ayında düzenlediği bir etkinlikte "Nokia 6.2" olarak isimlendirdiği yeni bir telefon duyurdu. Bir süredir ise şirketin 6.2'nin halefi olacak "6.3" modeli üzerinde çalıştığı konuşuluyor. Şimdi ortaya atılan bazı iddialar ise HMD Global'in yeni Nokia telefonunun bazı detaylarını gözler önüne seriyor.

Nokia'nın yaklaşmakta olan 6.3 isimli yeni akıllı telefonunda Snapdragon 670 ya da Snapdragon 675 işlemcinin kullanılacağı iddia ediliyor. Ayrıca bu akıllı telefonun arka kısmında dörtlü kamera kurulumunun yer alacağı ve bu kurulumda yine ZEISS lenslerin yer alacağı ifade ediliyor. Bu kamera kurulumundaki detaylara da değinen kaynaklar, Nokia 6.3'ün 16 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 5 MP'de derinlik sensörünün olacağını söylüyorlar.

Nokia 6.3, genel hatlarıyla Nokia 6.2'ye benzeyecek

İddialara göre Nokia 6.3, 16 MP çözünürlük sunan bir ön kamera sahip olacak. Bu ön kamera, telefonun ekranında yer alacak bir damla çentiğe yerleştirilecek. Tüm bu iddiaları üst üste koyduğumuzda, Nokia 6.3'ün genel tasarımının Nokia 6.2 ile neredeyse aynı olacağı sonucuna ulaşabiliyoruz.

Nokia 6.3'ün fiyatı fazlasıyla dikkat çekecek

Ortaya atılan iddialara göre HMD Global, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde bir etkinlik düzenleyecek ve bu etkinlik kapsamında yeni akıllı telefonu Nokia 6.3'ü duyuracak. Kaynaklar, bu akılı telefonun 3 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olacağını ve fiyatının da 249 euro (yaklaşık 1.950 TL + vergiler) olacağını ifade ediyorlar. Yeni Nokia modelinin orta segment bir telefon olduğunu düşündüğümüzde fiyatın oldukça rekabetçi olduğunu söyleyebiliriz.