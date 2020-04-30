HMD Global'in Nokia 125 ve Nokia 150'yi Duyuracağı İddiası

HMD Global ile ilgili ortaya atılan bir iddia, eski Nokia telefonları özleyenleri heyecanlandıracak gibi görünüyor. Ortaya atılan iddialara göre HMD Global, Nokia'nın eski ve ikonik modellerini geliştirmeye devam edecek ve yakın zamanda Nokia 125 ve Nokia 150 ile tüketicilerin karşısına çıkacak.

Akıllı telefon sektörü büyük bir hızla değişirken bazı teknoloji üreticileri bu değişime ayak uyduramadılar. Bu bağlamda bir dönemlerin en popüler cep telefonu üreticisi olan Nokia, sektörün dibe vurduğu şirketlerden bir tanesi oldu. Nokia artık, HMD Global bünyesi altında yeni modellerini geliştirmeye devam ediyor. Şimdiyse ortaya, eski Nokia telefonları özleyenleri heyecanlandırabilecek bir iddia atıldı.

HMD Global, Nokia'nın eski model telefonlarını modernize ederek yeniden gün yüzüne çıkarmayı seviyor. Örneğin yaklaşık bir ay önce HMD Global, Nokia'nın ikonik 5310 modelini yenileyerek yeniden piyasaya sürmeye karar verdi. Ayrıca Nokia 110 ve 2720 gibi modeller de geçtiğimiz dönemlere yeniden karşımıza çıkmıştı. Ortaya atılan yeni iddialar, HMD Global'in bu çalışmalara hız kesmeden devam edeceğini ortaya koyuyor.

Şirkete yakın kaynaklardan yapılan açıklamalarda HMD Global'in kısa bir süre sonra Nokia 125 ve Nokia 150 olarak isimlendirilen iki yeni telefon modeliyle tüketicilerin karşısına çıkacağını ortaya koyuyor. Şirket, 2016 yılında piyasaya sürülen Nokia 150'yi yeniden elden geçirerek biraz daha gelişmiş bir hale büründürecek ve bu telefon modelini yeniden tüketicilerin beğenisine sunacak.

HMD Global'in yaklaşmakta olduğu iddia edilen yeni telefonlarıyla ilgili detaylar fazlasıyla sınırlı. Ancak söylentiler arasında bu cep telefonlarında KaiOS ve VGA gibi kamera donanımlarının yer alacağı belirtiliyor. HMD Global, bu telefonlarla ilgili herhangi bir açıklama yapmamış olsa da ortaya atılan iddialar, HMD Global'in yakın zamanda yeni telefonlarıyla karşımıza çıkacağı yönünde.

HMD Global'in yaklaşmakta olan yeni telefonlarıyla ilgili bazı fiyat söylentileri de bulunuyor. Söylentilere göre Nokia 125'in fiyatı 36 euro (yaklaşık 270 TL + vergiler), Nokia 150'nin fiyatı ise sadece 42 euro (yaklaşık 320 TL + vergiler) olacak. Telefonların tüketiciler tarafından ne kadar ilgi göreceğini ise zaman gösterecek.