HMD Global, IFA 2019 kapsamında üç yenilenmiş telefonunu tanıttı. Nokia 2720 Flip, Nokia 800 Tough ve Nokia 110 (2019) isimli üç yeni modelin farklı ihtiyaçlara ve farklı fiyatlara hizmet ettiği duyuruldu.

HMD, klasik Nokia telefonlarını son birkaç yıldır modernize edilmiş biçimlerde diriltiyor. Daha önce tüm Dünya’da bir ikon hâline gelen Nokia 3310’u daha sonra da Nokia 8110 modelini modernize eden HMD, IFA 2019’da Nokia 2720, Nokia 800 Tough ve Nokia 110 (2019) cep telefonlarının modern versiyonlarını duyurdu. Gelin bu cihazlara yakından bakalım.

Nokia 2720 Flip:

Modern hâle getirilmiş Nokia 2720; daha şık bir tasarıma, daha büyük bir 2,8 inç ekrana ve bazı yeni özelliklere sahip bir katlanabilir telefon. Yazılım olarak Nokia 2720; Google, Google Haritalar, WhatsApp, YouTube, Facebook ve Google Asistan entegrasyonu gibi modern olanaklar ekleyen ve birçok özellikle dolu işletim sistemi olan HMD’nin KaiOS’unu kullanıyor.

Telefonun katlanma kısmına geldiğimizde ise herhangi bir değişiklik yok. Bir arama geldiğinde kapakta bulunan 1,3 inçlik harici bir ekranda kimin aradığını görebiliyoruz. Aramayı cevaplandırmak için telefonu açmanız, aramayı sonlandırmak için ise telefonu kapatmanız yeterli. HMD, ayrıca Nokia 2720 ile beraber en iyi akıllı telefonları bile kıskandıracak bir batarya performansı sunuyor. Nokia 2720, tam 27 günlük bir bekleme süresi vadediyor.

HMD yeni 2720 modeline birkaç modern iyileştirme de ekledi. LTE destekli çift SIM desteği olan Nokia 2720, Wi-Fi Hotspot olarak bile çalışabiliyor. Bu özelliği sayesinde seyahatlerinizde size modem görevi yapabilir. Nokia 2720, Eylül ayından sonra siyah ya da gri renkte piyasaya sunulacak. Cihazın fiyatı ise 89 euro (560 TL) olarak belirlenmiş durumda.

Nokia 800:

HMD, IFA 2019’da başka bir telefon daha duyurdu. Nokia 800 isimli modelde, Nokia’nın Nokia olmasını sağlayan temel unsurlardan birisi olan dayanıklılık ön planda yer alıyor. 2720 gibi KaiOS ile çalışan Nokia 800, aynı zamanda toz ve su yalıtımı için bir IP68 derecesine ve nem, doğrudan güneş ışığı, gürültü, düşük basınç ve sıcaklık gibi şeyler için de MIL-STD-810G sertifikasına sahip. HMD, Nokia 800’ün iki metreden betona düşmeye dayanıklı olduğunu belirtiyor. Nokia 800’ün bekleme süresi ise tam 43 saat. Telefon, Ekim ayında 109 Euro’dan (690 TL) satışa çıkacak.

Nokia 110:

HMD’nin son olarak duyurduğu telefon ise Nokia 110. 15 dolara satışa sunulan Nokia 105’in yükseltilmiş sürümü olan Nokia 110, multimedya özellikleriyle beraber geliyor. Müzik dinlemek için microSD kart desteği bulunan Nokia 110, Eylül ayının sonlarında 18 Euro’dan (120 TL) satışa sunulacak. Sadece 74 gram ağırlığında olan telefon, Mini-SIM desteği, qVGA bir kamera, LED fener ve FM radyo gibi özelliklerle geliyor. Telefonun 800 mAh bataryası ise 14 saate kadar konuşma, 18,5 güne kadar ise bekleme süresi sağlıyor.