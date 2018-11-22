Nokia’dan yapılan açıklamaya göre şirketin en büyük kolu olan mobil ağ kolunun başı istifa etti. Bu kararın gerekçesi olarak şirketin 5G iletişimine hazırlanmak için yaptığı idari değişiklik planı gösterildi.

Marc Rouanne görevden ayrılırken yerini alacak ismin ise Tommi Uitto olacağı öğrenildi. Uitto, firma tarafından radyo teknolojileri uzmanı olarak tanımlanıyor.

Rouanne şirkette bir ay içerisinde istifa eden ikinci isim oldu. Daha önce de patent departmanının başındaki isim olan Ilkka Rahnasto görevden çekildiğini açıklamıştı.

Şirketin mobil ağ ve sabit ağ kollarını birleştirerek Erişim Ağları adlı bir dal oluşturmayı planladığı biliniyor. Bu dalın başın kimin geleceği ise henüz bilinmiyor.

Nokia’nın cirosunun yüzde otuzunu mobil erişim teknolojileri sağlıyor. Firma operatörlerin henüz geçmeye başladıkları 5G hizmetini de satıyor.

Şirketin üst düzey yöneticilerinden Rajeev Suri, bu birleşme ile birlikte yönetimi sadeleştireceklerini ve müşterilerini daha iyi odaklanarak tüm portfolyolarını kullanabileceklerini söylüyor. Uitto 2016 yılından bu yana mobil ağ ürünleri dalının yöneticiliğini yapıyordu.

Nokia 5G teknolojisinin yerleşmeye başlaması ile birlikte çok büyük kazanç elde etmeyi planlıyor. Son yıllarda 4G pazarının doyuma ulaşması ile birlikte şirketin satışları da oldukça azalmıştı.