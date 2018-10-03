Nokia 7.1'in Tasarımı ve Özellikleri Belli Oldu

Nokia'nın 11 Ekim'de tanıtılması beklenen bir diğer akıllı telefonu Nokia 7.1'in özellikleri ve tasarımı TENAA'da ortaya çıktı.

Geçtiğimiz hafta TA-1131 model numaralı Nokia 7.1 Plus’ın TENAA’da onaylanmasının ardından bugün de TA-1100 model numarasına sahip Nokia 7.1 ortaya çıktı. 5.84 inçlik Full HD+ bir ekran ile görüntülenen Nokia 7.1, Qualcomm’un Snapdragon 636 işlemcisinden güç alacak.

HDR video kaydı destekli Zeiss markalı çift arka kameraya sahip olacak Nokia 7.1, cam arka paneli ve metal çerçeveleri ile oldukça şık bir tasarıma sahip olacak. Cihazın parmak izi tarayıcısı, dikey olarak konumlandırılan çift arka kameranın hemen altında yer alacak.

Nokia 7.1 Özellikler (Sızıntı)

5.84 inç (2244x1080 piksel) Full HD+ ekran

Snapdragon 636 işlemci, Adreno 509 GPU

3GB RAM, 32GB depolama / 4GB RAM, 64GB depolama

Android 8.1 Oreo işletim sistemi

12MP + 5MP çift arka kamera

8MP ön kamera

Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C

Nokia 7.1’in Nokia 7.1 Plus ile birlikte 11 Ekim’de Hindistan’da düzenlenecek etkinlikte tanıtılması bekleniyor. Cihazın Avrupa’da satış sunulması ise 22 Ekim tarihini bulacak. Cihazın Avrupa’daki giriş fiyatının 405 dolar (~2430 TL) civarında olması bekleniyor.