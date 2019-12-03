Nokia 7.2'nin Ön Kamerası DxOMark'ın Süzgecinden Geçti

Birçok telefon kullanıcısının uğrak noktalarından biri olan DxOMark, son olarak Nokia 7.2'nin ön kamerasını puanladı. Nokia 7.2'nin ön kamerası, DxOMark'tan 78 puan aldı.

Geçtiğimiz günlerde 2019 yılının en iyi kamerasına sahip telefonlarını paylaşan DxOMark, yeni bir telefonu daha puan süzgecinden geçirdi. Kamera performansı kontrolü için ilk duraklardan biri olan site son olarak Nokia’nın orta segment telefonu 7.2’yi puanladı.

Nokia 7.2, DxOMark’ın sınavlarından 78 puan aldı. Yalnız burada önemli bir uyarıda bulunmamız gerekiyor: Bu puan, telefonun ön kamerasına ait. DxOMark henüz telefonun asıl ilgi çekici elementi olan arka kamerasını puanlamış değil. Peki Nokia 7.2’nin ön kamerası 78 puanı nasıl aldı?

Bu sorunun cevabı, DxOMark’ta incelemeyi yapanlar tarafından cevaplandı tabii. Onlara göre Nokia 7.2, hem iç mekanda hem parlak alanlarda pozlama konusunda muhteşem işler çıkardı. Cihaz ayrıca HDR modu aktifken geniş bir dinamik sundu ve detayları kusursuz bir şekilde yakaladı.

Ancak telefonun eksik noktası da yok değil. Nokia 7.2, çoklu çekimlerde pozlama konusunda biraz geride kalmış. Ayrıca bazı durumlarda renk doygunluğunu yansıtamamamış ve herhangi bir ışık koşulunda gürültülere (noise) neden olmuş.

Bunun dışında telefonun ön kamerasının alan derinliği ‘sığ’ olarak nitelendirilmiş. Bu özellik portre modunda fotoğraf çekerken ne kadar faydalı olsa da selfie çubuğu kullanırken sorunlar yaşatabiliyor. Cihazın puanını kıran diğer noktalar ise bokeh modundaki bir problem ve düşük flaş ışığı performansı olmuş.

Nokia 7.2 özellikleri:

Ekran: 6,3 inç 1080p LCD, damla çentikli, Gorilla Glass 3

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 660

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 48 MP f/1,79 (ZEISS üretimi), Geniş açılı, 8 MP f/2,2, 5 MP derinlik sensörü

Ön Kamera: 20 MP

Batarya: 3.500 mAh

Bağlantı: USB-C, 3,5 mm kulaklık girişi, Bluetooth 5.0, NFC

İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie

Renkler: Beyaz, Yeşil, Siyah

Boyutlar: 159,92 mm x 75,15 mm x 8,25 mm

Ağırlık: 180 gram