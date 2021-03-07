Nokia, önümüzdeki günlerde yeni G serisinin ilk telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanyor. Seriden gelecek olan ilk telefon olacağı düşünülen G10'un ise oyuncu telefonu olarak karşımıza çıkacağı düşünülüyor.

Mobil oyunlara artan ilgiyle birlikte son yıllarda karşımıza oyunculara özel akıllı telefonlar çıkmaya başladı. Oyunlarda yüksek performans sağlayacak şekilde tasarlanan bu telefonlar artık adeta ayrı bir pazar halini aldı ve akıllı telefon üreticileri bu pazarda da şanslarını deniyorlar. Bu üreticiler arasına şimdi de Nokia dahil olmaya hazırlanıyor.

Nokia, önümüzdeki günlerde yeni G serisini tanıtacak ve tanıtılacak ilk telefonun ise TA-1334 model numarası ile anılan G10 olacağı düşünülüyor. Bir oyuncu telefonu olarak geleceği düşünülen G10 hakkında henüz detaylı ve resmi bir bilgi yok ancak tabii ki bazı sızıntılar da yaşandı.

6,4 inç'lik ekran, sekiz çekirdekli bir işlemci ve daha fazlası:

Nokia G10'dan gelen ilk bilgilere göre telefon gücünü sekiz çekirdekli bir işlemciden alacak ancak henüz bu işlemciye dair tek bilgimiz bu. Ayrıca 4 GB RAM ve 64 GB'lık depolama ile geleceği düşünülen Nokia G10'un 6,4 inç'lik bir ekran ile gelmesi bekleniyor. Bu ekranın yenileme hızı ve çözünürlüğü gibi merak edilen detaylar ise henüz gizliliğini koruyor.

Arkada dörtlü kamera kurulumu ile gelmesi beklenen Nokia G10'un ana kamerasının 48 MP olacağı düşünüyor. Lansman öncesi Nokia'nın Rusya'daki resmi web sitesinde de görüntülenen G10, burada karşımıza mavi renk seçeneği ile çıkmış durumda ancak farklı renk seçeneklerinin olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

Nokia G10 ile ilgili bildiklerimiz henüz bu kadar ile sınırlı ancak yakında çok daha fazla bilginin ortaya çıkacağı ve lansman tarihinin de zaten yakın olduğu düşünülüyor. Akıllı telefon üreticileri arasındaki yerini yeniden güçlendirmek isteyen Nokia'nın bir oyuncu telefonu ile nasıl bir başarı yakalacağı da merak konusu, bunun sonuçlarını da önümüzdeki aylarda göreceğiz.