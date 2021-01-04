ABD merkezli yonga üreticisi Qualcomm, 4 serisindeki 5G destekli ilk yonga seti olan Snapdragon 480 5G'yi duyurdu. Snapdragon 480 5G ile çalışan ilk akıllı telefonların 2021'in ilk çeyreği içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Ürettiği yonga setleriyle piyasadaki birçok Android akıllı telefona güç veren Qualcomm, yeni bir Snapdragon 4 serisi işlemci duyurdu. Snapdragon 480 5G olarak adlandırılan mobil platform, 4 serisinde 5G'yi destekleyen ilk yonga olma özelliğini taşıyor.

Qualcomm'un 5G destekli 400 serisi bir yonga tanıtacağını ilk kez IFA 2020'de duymuştuk. Hem mmWave hem de 6 GHz altındaki ağları destekleyebilen dahili Snapdragon X51 modemle birlikte gelen Snapdragon 480 5G ile 5G desteğinin bütçe dostu telefonlara da geleceğini varsayabiliriz.

Snapdragon 480 5G neler sunuyor?

8 nm'lik işlem sürecine dayanan yeni mobil platform, 2 GHz'e kadar çalışabilen Qualcomm Kryo 460 CPU, Qualcomm Adreno 619 GPU ve Hexagon 686 işlemciyle birlikte geliyor. 4 serisinde bir ilk olan Qualcomm Quick Charge 4+ teknolojisini de destekleyen yonganın önceki nesil Snapdragon 460'a kıyasla CPU ve GPU'da %100'e varan, yapay zekâ tarafındaysa %70 oranında performans artışı sunacağı iddia ediliyor.

Buna ek olarak 120 Hz FHD+ panelleri destekleyen ilk 4 serisi yonga olma özelliğine de sahip olan Snapdragon 480; WiFi 6, Bluetooth 5.1 ve çift frekanslı GPS desteğini de bünyesinde barındırıyor. Spectra 345 ISP desteği de bulunan yonga, aynı anda geniş, ultra geniş ve telefoto lenslerden üçlü çekim yapabiliyor.

Gücünü Snapdragon 480'den alan ilk cihazların önümüzdeki aylarda tanıtılması bekleniyor. Yeni yongayla birlikte 5G desteğinin 200 doların altındaki uygun fiyatlı cihazlara ulaşması bekleniyor. Bu noktada Nokia, OPPO ve Vivo, bu yongayı kullanan ilk üreticiler olabilir.