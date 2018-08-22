Nokia X7'nin Ön Paneli, HMD'nin Çentik Aşkını Doğruluyor

Nokia X5 ve X6, Nokia’nın sahibi HMD Global’in çentik kullanan ilk telefonlarıydı. Karşılaşılan olumlu tepkiye müteakip Finli firma HMD, bu trendi devam ettirecek gibi görünüyor.

Çentik olayı herkes tarafından sevilmemesine rağmen, X5 ve X6’nın Çin’de beklenenden iyi satmasıyla Nokia’nın da hoşuna gitmeye başladı. Nokia, yine aynı sebepten cihazları uluslararası arenada farklı isimler kullanarak (Nokia 5.1 Plus ve Nokia 6.1 Plus) satmaya başlamıştı.

En yeni sızıntılar gösteriyor ki HMD’nin yeni telefonu, Nokia 5.1 Plus’takine benzer bir ekranla gelecek. Bu ekran ise -6.1 Plus’ın aksine- büyük bir çentiğe sahip olacak. Çin'den gelen bu sızıntılara göre HMD, çentiğe olan ilgisini önümüzdeki dönemde daha sık gün yüzüne çıkaracak. İlk başlarda büyük tepki toplasa da çok fazla telefon üreticisinin çentiği desteklemesiyle kullanıcıların da alıştığı çektikli cihazlar, bundan sonra Nokia markası altında da satılmaya başlayacak.

Sızdırılan fotoğraflar, şimdilik sınırlı sızıntıya olanak tanıyor, ancak tahminler telefonun Snapdragon 710 yonga setiyle geleceği yönünde. Tüm bunlar için bekleyip göreceğiz.