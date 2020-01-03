Norveç'te Tarihin En Sıcak Kış Günleri Yaşanıyor

Norveç'in batı şehirlerinden Sunndalsora, tarihin en sıcak kışını geçiriyor. Bölge sıcaklığının 19 dereceye yükselmesi, insanları bir yandan korkuturken diğer yandan da bu sıcak havanın keyfini sürmelerine neden oluyor. Bölge halkı tişört ile gezerken bir belediye başkanı, denize girdi.

İskandinav ülkeleri, genellikle soğukluğu ve zorlu koşulları ile bilinir. Bölgede erkenden kar yağar ve bu kar uzunca bir süre kalır. Ancak bu kez böyle bir durum gerçekleşmedi. Norveç'in batı şehirlerinden Sunndalsora, 2020 yılına mevsim normalinden 25 derece yüksek sıcaklıkta girdi. Perşembe günü bölgedeki hava sıcaklığı 19 derece olarak ölçüldü. Bu ölçüm, Norveç tarihinde bir ilki gösteriyor.

Norveç genelinde yaşanan yüksek sıcaklıklar, bölge halkının bu fırsatı değerlendirmesini sağladı. Hatta bir belediye başkanı ve halk, bu sıcaklığın ne denli yüksek olduğunu göstermek için denize bile girdiler. Ancak Norveç tarihinde ilk kez yaşanan bu yüksek sıcaklıklar, bölge halkı ve uzmanları küresel ısınma nedeniyle tedirgin ediyor.

Denize giren Belediye Başkanı Yvonne Wold, insanların normal koşullarda yılın bu döneminde kayak yapmaları gerektiğini ancak bu yıl böyle bir şey olmadığını söyledi. İnsanların tişört giyerek dolaştığını ifade eden Wold, bu durumun aslında fazlasıyla korkutucu bir resmi de ortaya koyduğunu ifade etti.

BBC Hava Durumu görevlilerinden Peter McAward, geçtiğimiz yılların ocak aylarında yapılan en yüksek ölçümün 17.4 derece olduğunu ifade ediyor. McAward, ölçülen 19 derece sıcaklığın sadece Norveç ve ocak ayı olarak da sınırlandırılmadığı zaman, tüm İskandinavya'nın kış mevsiminde ölçülen en yüksek sıcaklık olduğunu ifade ediyor.

McAward'a göre Sunndalsora, coğrafi yapısı nedeniyle bu kadar sıcak bir ocak ayı geçiriyor. Çünkü bölgedeki fön rüzgarları, dağların alt kısmında meydana geliyor ve sıcak hava dalgalarından oluşuyor. Hal böyle olunca da bölgenin sıcaklığı yükseliyor. Ancak sıcaklığın bu denli yüksek olmasının tek nedeni coğrafi koşullar değil. Küresel ısınmanın etkilerini de göz ardı etmemek gerekiyor.