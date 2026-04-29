Notepad++ Uygulaması 20 Yıl Sonra Mac’lere Geldi

Windows kullanıcılarının yıllardır kullandığı Notepad++, 20 yılı aşkın bekleyişin ardından Mac’lere geldi. Açık kaynak topluluk tarafından hazırlanan macOS portu, Apple Silicon ve Intel işlemcili Mac’lerde Wine ya da emülasyon gerektirmeden yerel olarak çalışıyor.

Windows tarafında yıllardır kod yazan, metin düzenleyen ya da sadece hafif bir editör arayan pek çok kullanıcının ilk tercihlerinden biri Notepad++ olmuştur. Hızlı açılması, sade yapısı ve sistemi yormaması sayesinde uygulama, uzun süredir Windows ekosisteminin en sevilen araçları arasında yer alıyor.

Ancak Mac’e geçen kullanıcılar için durum pek de iç açıcı değildi. Notepad++ kullanmak isteyenlerin Wine, CrossOver veya benzeri çözümlere başvurması gerekiyordu. Artık buna gerek kalmadı çünkü Notepad++, 20 yılı aşkın bekleyişin ardından yerel macOS uygulaması olarak kullanıma sunuldu.

Notepad++ artık Mac’lerde emülatör olmadan çalışıyor

Yeni macOS sürümü, orijinal Windows kod tabanını temel alan açık kaynaklı bir topluluk portu olarak hazırlandı. Yani uygulama, Mac üzerinde doğrudan çalışabiliyor. Bu da kullanıcıların Notepad++ deneyimini herhangi bir uyumluluk katmanı kurmadan yaşayabileceği anlamına geliyor.

Uygulama Universal Binary olarak sunuluyor. Bu sayede hem Apple Silicon işlemcili M serisi Mac’lerde hem de Intel işlemcili eski Mac modellerinde kullanılabiliyor. Mac’e geçip Notepad++’ı özleyen kullanıcılar için bu gelişme, küçük ama oldukça sevindirici bir haber diyebiliriz.

Alıştığınız Notepad++ deneyimi büyük ölçüde korunuyor

Notepad++’ın Mac sürümünde, uygulamayı popüler yapan temel özellikler korunmuş durumda. Sekmeli düzenleme, gelişmiş arama ve değiştirme araçları, makro kaydetme, bölünmüş görünüm ve 80’den fazla programlama dili için sözdizimi renklendirme desteği macOS sürümünde de yer alıyor.

Editörün kalbinde yine Scintilla motoru bulunuyor. Yani Windows tarafındaki hızlı ve sade düzenleme deneyimi büyük ölçüde Mac’e taşınmış durumda. Farklı olan taraf ise menüler, dosya seçiciler, pencereler ve klavye kısayolları gibi arayüz detaylarının macOS’a uygun şekilde yeniden hazırlanmış olması.

Notepad++ for macOS, GNU Genel Kamu Lisansı kapsamında ücretsiz ve açık kaynaklı olarak yayımlandı. Uygulamada reklam, abonelik, gizli ücret veya veri toplama gibi kullanıcıların canını sıkabilecek unsurların bulunmadığı belirtiliyor.