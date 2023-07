Bir süredir merakla beklenen Nothing Phone 2, fena sayılmayan fiyatı ile resmen duyuruldu. Dikkat çeken özelliklerle donatılan telefon, 16 Temmuz'da piyasaya sürülecek. Nothing Phone 2'nin Türkiye'ye gelmesi de bekleniyor.

Kendine has tasarım dili ile akıllı telefon dünyasında benzersiz bir pozisyona sahip olan teknoloji şirketi Nothing, bir süredir merakla beklenen yeni akıllı telefonu Nothing Phone 2'yi duyurdu. En az ilki kadar heyecan verici olan akıllı telefon, dikkat çekici özellikleriyle tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki Nothing Phone 2, diğer akıllı telefonlardan hangi özellikleriyle ayrılıyor?

Diğer her şeyden önce, Nothing Phone 2'nin tasarımı yine oldukça etkileyici. Telefonun ön yüzü oldukça standart olsa da arka kısma baktığımızda, kelimenin tam anlamıyla büyüleniyoruz. Ekip, arka kısımda özelleştirmeye imkan tanıyan LED aydınlatmalar (glif deniyor) tercih etti. Kesikli çizgilere sahip olan bu aydınlatma, telefona eşsiz bir hava katıyor. Ayrıca; Nothing Phone 2'nin kasasını tutan vidalar da dış yüzeyden görülebiliyor ki bu da küçük ama şık bir tasarım detayı olarak karşımıza çıktı.

Karşınızda Nothing Phone 2!

Nothing Phone 2'nin arka kısmındaki LED aydınlatma, telefona bildirim geldiği zaman kullanıcının uyarılmasını sağlıyor. Ancak şirket, bu kez LED aydınlatmanın istenildiği gibi özelleştirilmesine imkan tanıdı. Bunu biraz açalım: Arka aydınlatmayı alarm, mesaj, kamera flaşı veya diğer uygulama bildirimleri için ayarlayabildiğiniz gibi, isterseniz kişiye özel renk ataması yapabiliyorsunuz. Ayrıca, sınırlı olsa da animasyonlu aydınlatma mevcut. Bu bağlamda; aydınlatmayı pil şarj seviyesine uyarlayabilirsiniz. Şarj azaldıkça, LED aydınlatmanın parlaklığı da azalacak. Aydınlatmanın şeffaf cam kasaya gömülü olduğunu ve daha iyi bir tutuş hissiyatı için arka kasada kavisli bir yapı tercih edildiğini söyleyelim.

Nothing Phone 2'yi diğer akıllı telefonlardan ayıran bir başka özelliği de arayüzü. Bu akıllı telefonda, Android 13 tabanlı "Nothing OS 2.0" isimli bir arayüz bulunuyor. Bu arayüz, Android ekosistemindeki diğer markalara göre daha sade bir tasarıma sahip. Siyah ve beyaz tonlara ağırlık verilen arayüz, sistemi kasmaktan başka bir işe yaramayan gereksiz uygulamaları da bünyesinde barındırmıyor. Bu arada, Nothing Phone 2 için 3 yıl Android, 4 yıl güvenlik güncellemesi için söz verildiğini belirtelim.

Nothing Phone 2'nin diğer özelliklerine de değinelim. Bu akıllı telefonda 6.7 inç büyüklüğünde OLED ekran bulunuyor. 1-120 Hz aralığında çalışan bu ekran, 1600 nite kadar parlaklık değerine ulaşabiliyor. Ekran altı parmak izi okuyucu sensöre sahip olan telefonda 32 MP selfie kamera, 50 MP ana kamera, 50 MP de ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1'den güç alan telefonda 12 MP'ye kadar RAM, 512 GB'ye kadar depolama alanı bulunuyor. Telefonun batarya kapasitesi ise 4700 mAh olarak açıklandı.

Nothing Phone 2 teknik özellikleri:

Ekran 6.7 inç, FHD+, 1-120 Hz, OLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 RAM 8-12 GB Depolama 128-256-512 GB Ön Kamera 32 MP Sony IMX615 (f/2.45) Arka Kamera 50 MP Sony IMX890 (f/1.88) + 50 MP Samsung JN1 (f/2.2) Batarya 4.700 mAh (45W) İşletim Sistemi Nothing OS 2.0 (Android 13) Bağlantı 5G, LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, USB Type-C Boyutlar 162.1 mm x 76.4 mm x 8.6 mm Ağırlık 201.2 g

Nothing Phone 2 fiyatı

16 Temmuz'da piyasaya sürülecek Nothing Phone 2'nin başlangıç fiyatı 599 dolar olarak açıklandı. Türkiye fiyatı için ise biraz daha beklememiz gerekecek.