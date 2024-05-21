Scarlett Johansson, ChatGPT'deki "Sky" sesinin kendisine ait olduğunu ileri sürdü. Dünyaca ünlü oyuncu, yasal işlem başlatabileceğini ifade etti.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, ChatGPT'nin sesli asistanı Sky ile ilgili yaşanan gelişmelerden bahsetmiştik. Bu sesin pek çok kişi tarafından Scarlett Johansson'a benzetilmesi üzerine açıklama yapan OpenAI, iddiaları reddetmişti.

Ancak şimdi, konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. The Washington Post'a konuşan dünyaca ünlü oyuncu Johansson, söz konusu sesin kendisine ait olduğunu ileri sürdü. Hatta Scarlett Johansson, OpenAI CEO'su Sam Altman'ın geçmişte kendisiyle iletişime geçtiğini, seslendirme yapmasını istediğini söyledi. Scarlett Johansson'a göre bu teklif reddedilince OpenAI da "Her" filmindeki sesin bir benzerini oluşturdu.

"Sesi duyduğumda şok oldum"

"Yayınlanan demoyu duyduğumda şok oldum, öfkelendim ve Bay Altman'ın benimkine tüyler ürpertici derecede benzeyen ve en yakın arkadaşlarımın ve haber kuruluşlarının farkı anlayamadığı bir sesi oluşturabileceğine inanamadım. Hatta Bay Altman, bunun rastlantısal bir benzerlik olmadığını ima eden bir paylaşım yaptı. O paylaşımda "her" yazıyordu." diyen dünyaca ünlü oyuncu, yasal işlem başlatabileceğini de sözlerine ekledi.

OpenAI CEO'su Sam Altman da The Washington Post'a açıklama yaptı. Altman, yaptığı açıklamada, "Sky'ın sesi Scarlett Johansson'a ait değil ve asla onunkine benzeyecek şekilde tasarlanmamıştı. Bayan Johansson'a herhangi bir teklifte bulunmadan önce Sky'ın sesinin arkasındaki seslendirme sanatçısını seçmiştik. Daha iyi iletişim kuramadığımız için Bayan Johansson'dan özür dileriz." dedi.