iPhone’ların ekranının üst kısmında kimi zaman yeşil ve turuncu ışık yanması aslında birçoğunuzun daha önce fark etmiş olabileceği bir sebebe dayanıyor ancak bizi neyden koruyabileceğini muhtemelen hiç bilmiyordunuz!

Apple markasıyla ilgili merak edilen birçok farklı konu var. Mesela tabletlerinde neden hesap makinesi yok? Telefonu sessize alma özelliği diğer telefonlarda dokunmatikken iPhone’larda neden ekstra bir tuş var? Bunlar gibi soruların cevaplarını açıkladığımız içeriklerimizi en sona bırakacağız.

Gelelim asıl konumuza. iPhone’larda, ön kameranın yer aldığı kısımda zaman zaman yanan yeşil ya da turuncu ışıkların anlamı ne?

iPhone’larda yanan turuncu ışığın anlamı ne?

Bu minik turuncu nokta, telefonunuzdaki herhangi bir uygulamanın mikrofonu kullandığı anlamına geliyor. Mesela Instagram’da paylaşmak için bir Reels hazırlayıp sonra üstüne seslendirme eklemek isterseniz kayda başladığınızda bu turuncu ışığı görürsünüz.

Peki iPhone’lardaki yeşil ışık ne anlama geliyor?

Yeşil nokta, turuncu noktaya benzer bir şekilde kameranın veya kamera ve mikrofonun telefonunuzdaki bir uygulama tarafından kullanıldığını gösteriyor. Bu iki özellik sayesinde, herhangi bir uygulamanın sizi gizlice kaydettiğini kolayca anlayabilirsiniz.

Kontrol Merkezi’ne gittiğinizde ise hangi uygulamanın mikrofonu veya kamerayı kullandığını görebilirsiniz. Kısacası bu iki küçücük nokta, dev bir göreve hizmet ediyor!

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