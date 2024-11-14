Nothing'in karanlıkta parlayan telefonu Phone (2a) Plus Community Edition, satışa çıktıktan 15 dakika sonra tükendi.

Akıllı telefon üreticileri sık sık "limited edition" adını verdikleri modeller satışa sunuyor olsalar da bu modeller pek de limited edition yani sınırlı üretim olmayabiliyorlar. Nothing ise karanlıkta parlayan Phone (2a) Plus Community Edition'ı gerçekten kısıtlı sayıda üretti. Sadece bin adet üretilen telefon büyük ilgi gördü.

Nothing, bu özel model için 49 ülkeden toplamda 19 bin talep aldı ve sonrasında da internet satışında 1000 adet telefonu sadece 15 dakika içerisinde tamamen sattı. Nothing'in Apple ya da Samsung gibi bir dev olmadığını düşünürsek bu satış performansı oldukça dikkat çekici.

İngiltere'de mağazadan da satılacak

Öte yandan Nothing, bu telefonu almak isteyenlere son bir şans sunuyor ancak bunun için İngiltere'de olmak gerekiyor. 16 Kasım'da Londra'da Soho'daki Nothing Store'da kısıtlı sayıda telefon, yerel saat ile 11.00'de satışa çıkacak. Yeni telefonu almak isteyenler burada sıraya girebilirler.

Bu türden kısıtlı üretim telefonlar oldukça nadir ve Nothing'in ilk özel telefonu da topluluk ile birlikte üretildi. Öte yandan telefonun dışı karanlıkta parlasa da esas parlayan yanı fiyatı, zira bu model standart üretim Nothing Phone (2a) Plus ile aynı fiyattan satılıyor. Bu modelin içinde 12GB RAM ve 256GB depolama yer alıyor.