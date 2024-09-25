Nothing, açık kulaklık tasarımına sahip yeni modeli Ear (Open)'ı tanıttı. 14.2 mm sürücüler ve Clear Voice teknolojisi ile dikkat çekiyor.

Londra merkezli teknoloji markası Nothing, açık kulaklık tasarımına sahip yeni ürünü "Nothing Ear (open)" ile ses ürünleri portföyünü genişletiyor. Açık kulaklık tasarımıyla öne çıkan bu model, kullanıcıların çevresindeki sesleri duyabilmelerine olanak tanırken, müzik dinleme deneyimini daha doğal hale getiriyor.

"Nothing Ear (open)", kulağı tamamen kapatmayan yapısıyla dikkat çekiyor. Eğimli başlık tasarımı, konforlu bir kullanım sunarken, markanın ikonik şeffaf yapısı da bu modelde kendini gösteriyor.

Bluetooth 5.3 ve ChatGPT entegrasyonu

Kulaklıklar, 14.2 mm titanyum kaplamalı sürücülerle donatılmış ve Sound Seal System ile dışarıya ses sızıntısını engellemeye yönelik özellikler sunuyor. IP54 sertifikası ile toz ve su sıçramalarına karşı dayanıklılık gösteren kulaklık, açık tasarımı nedeniyle aktif gürültü engelleme özelliğine sahip değil; ancak iki mikrofon ve Clear Voice teknolojisi ile görüşmelerde yüksek ses kalitesi sağlıyor.

Pil ömrü açısından, Nothing Ear (open) tek bir şarjla 8 saate kadar kullanım sunabiliyor ve taşınabilir şarj kutusu sayesinde toplamda 30 saate kadar uzanıyor. Bluetooth 5.3 teknolojisi ile aynı anda iki cihaza bağlanabilen kulaklık, ayrıca ChatGPT entegrasyonu sayesinde yapay zeka destekli sohbet botuna hızlı erişim imkanı sunuyor. Nothing Ear (open), 149$ (5.088,35 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Ön siparişler şu anda alınmakta ve resmi satışlar 1 Ekim’de başlayacak.