Nubia, Yeni Telefonunun Hızlı Şarjı Konusunda İddialı

Son yıllarda hızlı şarj konusunda önemli adımlar atılsa da Nubia bu konuda birkaç adım ileri gitmeye hazırlanıyor. Nubia'nın yeni Android cihazının 80 W güçle şarj edileceği belirtiliyor.

Hızlı şarj, son yıllarda Android cihazların en önemli özelliklerinden biri hâline geldi. Bununla birlikte Nubia, bu konuda iddialı bir konuma gelmeye hazırlanıyor. Görünüşe bakılırsa Nubia'nın yeni Android akıllı telefonu 80 W'lık bir hızlı şarj desteğiyle piyasaya çıkacak.

Çoğu Android telefon şu anda 18 W'lık hızlı şarj desteğine sahip. Google'ın Pixel cihazları ve iPhone'lar da bu değerde seyrediyor. Samsung, 45 W'lık hızlı şarjı; Oppo ise bazı modellerinde 65 W'lık hızlı şarjı destekliyor. Bununla birlikte 80 W, bir akıllı telefon için oldukça yüksek bir değer.

Daha hızlı şarj, daha büyük batarya:

Bu güç, şu anda dizüstü bilgisayarlara verilen güçten çok daha fazlası demek. Örneğin MacBook Pro, 60 W ile şarj olurken Google Pixelbook Go, 45 W ile şarj ediliyor. Razer dizüstü bilgisayarlar 100 W güç ile şarj edilse de bu rakam bilgisayarlar arasında pek görülen bir değer değil.

Nubia'nın kurucularından olan Başkan Ni Fei de yeni cihazın 9,6 A / 8,4 V ile şarj edildiğini doğruladı. Bu da yaklaşık olarak 80 W güç demek. Android Central'ın iddiasına göre bu cihaz, içinde bulunduğumuz yıl piyasaya sürülecek olan Red Magic 5G. Bu hızlı şarj edilme durumu, büyük bir batarya anlamına da geliyor.

Bir zamanlar ZTE bünyesinde olan ancak daha sonrasında bağımsız bir şirket hâline gelen Çin merkezli Nubia'nın Red Magic 3S ve Xiaomi'nin Black Shark 2 Pro cihazları, önemli bir satış başarısı yakalamış ve otoritelerden geçer not almıştı. Bununla birlikte Nubia'nın Çin'deki piyasa payı hâlâ önemli akıllı telefon üreticilerinin gerisinde. Örneğin 2019 yılının 3. çeyreği için Master Lu tarafından açıklanan rakamlarda Nubia'nın Çin'deki piyasa payı %0,86.

Daha önce şirketin piyasaya sürdüğü Nubia Z20 isimli akıllı telefon modeli, birbirinden bağımsız iki ekranı ile birlikte daha önce görülmedik bir tasarıma imza atmıştı.