NFT çılgınlığına dahil olan en yeni isim, dünyanın pek çok yerinde şubesi olan Pizza Hut oldu. "1 Byte Favourites" isimli bir proje başlatan şirket, bu proje kapsamında pizza dilimlerinin dijital hallerini görselleştirip, bu görselleri NFT ile satacak. Pizza şirketinin ilk NFT'si, 5 Ethereum karşılığında satın alındı.

Son günlerde sizlerle sık sık, kısa bir süre önce hayatımıza giren NFT teknolojisinden bahsediyoruz. Blockchain teknolojisinin uzantılarından bir tanesi olan NFT'ler, bir dijital eserin imzalanarak, sanal ortamda satılmasına yardımcı oluyor. Bu teknoloji öyle bir patlamış durumdaki şu an; hemen herkes NFT akımına kapılmayı planlıyor. Bunların son örneklerinden bir tanesi de Türk oyuncu Bensu Soral'ın NFT alanına girişiydi.

Şimdiyse bu konuyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Dünyanın pek çok yerinde hizmet vermekte olan "Pizza Hut", ilk NFT'sini resmen satışa çıkardı. Bu NFT, oldukça popüler olan pepperoni pizzaların yalnızca bir diliminin, dijital bir görüntüsüydü. Şirket, piyasaya sürdüğü ilk NFT için yalnızca 0.0001 Ethereum istemiş olsa da büyük bir pizza hayranı olduğunu düşündüğümüz bir kişi, bu NFT'ye tam 5 Ethereum verdi. Yani 18 cent gibi çok uygun bir fiyattan satışa çıkan NFT, yaklaşık 8.900 dolara alıcı bulmuştu.

İşte Pizza Hut'ın 5 Ethereum'a satılan NFT'si

Yukarıdaki görüntünün çözünürlüğünün düşük olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ancak işin doğrusu, o görüntüde Pizza Hut'ın 5 Ethereum'a sattığı NFT'nin orijinal hali yer alıyor. Şirket, "1 Byte Favourites" olarak isimlendirdiği proje kapsamında bunun gibi görüntüler üretip, bu görüntüleri "Rarible" isimli platform üzerinden satacağını söylüyor.

NFT çılgınlığının ne zaman durulacağı şu an için bilinmiyor. Ancak şu ana kadar Bensu Soral ve Pizza Hut'ın yanı sıra Türk dijital ortam sanatçısı Tarık Tolunay ile bepple isimli sanatçı, eserlerini kripto para aracılığıyla sattı. Ayrıca bir süredir kripto paralarla haşır neşir olan Elon Musk da geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak, hazırlattığı bir elektronik müziği NFT ile satacağını söyledi.