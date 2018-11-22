GeForce RTX 2060'ın İlk Benchmark Sonuçları Yayınlandı

Yeni çıkacak olan Nvidia GeForce RTX 2060 isimli modelin ilk benchmark testlerinin sonuçları gelmeye başladı.

Yeni çıkacak olan Nvidia GeForce RTX 2060 isimli ekran kartı için ilk benchmark testlerinin sonuçları gelmeye başladı. Final Fantasy XV ile testleri yapılan ekran kartında 3840 x 2160 çözünürlüğünde tüm grafik seçenekleri ultra olarak ayarlandı.

Özellikle oyuncular için bilgisayarın ekran kartının ne kadar önemli olduğundan bahsetmemize gerek yoktur herhalde. Hala oyuncu kesim arasında en çok satış yapan ekran kartı Nvidia GeForce GTX 1060 iken, yeni çıkan RTX serisi hem oyuncuları hem de bitcoin madencilerini heyecanlandırmıştı. Şimdi ise bu RTX serisine yeni bir üye daha eklenirken, yeni katılacak olan RTX 2060 isimli model, yavaş yavaş daha fazla detay ile karşımıza çıkıyor. Ancak bu benchmark testlerinde tuhaf gördüğümüz şey ise bu ekran kartının önünde birçok eski modelin de bulunması. Her ne kadar '2060' ismi ile bizde en üst sürümlerden biri olacakmışçasına izlenim yaratırken, görünüşe göre bir amiral gemisi konumunda değil.

Test sonuçlarına göre analiz ettiğimizde RTX 2060'ın, RTX 2080 modeline kıyasla neredeyse yarı yarıya bir performans gösterdiğini anlıyoruz. Bu modelin ne zaman çıkacağına ya da fiyatına dair ise herhangi bir bilgi yokken, bu benchmark testleri beklentileri biraz aşağıya çekmiş olabilir.