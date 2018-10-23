GTX 1070 Ti, 1070 Veya 1060 Alanlara 60$'lık Oyun Ücretsiz

Eğer, ekran kartınızı güncellemeyi ve üst modellere yükseltmeyi düşünüyorsanız, şu sıralar tam vakti olabilir.

Nvidia, pek çok zaman yeni ürünlerini satışa sunduğunda, onların satışını destekleyecek birkaç fırsatı da beraberinde sunuyor. Bu sefer ise, Capcom'a ait Monster Hunter'ı seçmiş gibi gözüküyor. Bugün başlayan promosyon, yalnızca üst model ekran kartlarına hitap ediyor. Gtx 1070 Ti, 1070 ve 6 GB'lık 1060 modellerini tercih eden kullanıcılar 60$ fiyat etiketine sahip Monster Hunter: World sürümüne de sahip oluyor. Promosyon 29 Kasım 2018 tarihine kadar geçerli.

Ancak bu kampanya, alınan her üründe geçerli değil. Daha doğrusu, satıcının bu kampanyaya katılmış olması gerekiyor. Yurtdışından satın almak isteyen kullanıcıların rahatlıkla bulabileceği bu kampanyanın ülkemizle ilgili ayağında ne tür gelişmeler olduğuna dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Eğer siz de yurtdışından almak istiyorsanız, bu ürünün Monster Hunter: World ile birlikte satıldığından emin olun. Kampanyanın GIGABYTE ve ZOTAC gibi markalarda da geçerli olduğundan da bahsetmiş olalım.