Çoğunlukla mikrofon aksesuarları ya da ek ekipmanlarla halledilen gürültü engelleme özelliği artık programlarla kolayca halledilebiliyor. Bunun için çeşitli uygulamalar mevcut ama içlerinden biri sağladığı kusursuz performansla öne çıkıyor: NVIDIA RTX Voice. En güçlü gürültüleri bile insan sesinden ayıran özellik, yeni NVIDIA Broadcast güncellemesiyle artık GeForce, Titan ve Quadro serilerinde de kullanılabiliyor.

Daha önce arkadaşlarınızla internet üzerinden sesli bağlantıyla oyun oynadıysanız bilirsiniz; o sürekli basılan klavye sesi oldukça rahatsız edicidir. Bir de o klavye mekanik bir klavyeyse arkadaşlarınızın ve oyunun sesini duymak iyice zorlaşabilir. Bu sorunu engellemek için önerilen birçok çözüm mevcut. Çözümlerden biri ise NVIDIA'nın gürültü engelleme özelliği.

Şirketin daha önce ‘RTX Voice’ adıyla sunduğu gürültü engelleme özelliği, konuşan kişi dışındaki sesleri ayırt etmekte oldukça başarılı. Bu özellik, önceden yalnızca RTX serisine bağlı ekran kartlarına sunuluyordu ancak yakın zamanda sunulan bir güncelleme sayesinde bu özelliği artık farklı serilere ait ekran kartlarında da kullanmak mümkün.

RTX Voice nasıl çalışıyor?

RTX Voice programı, sisteminize sanal bir mikrofon ve hoparlörler ekliyor. Bu sanal cihazlar çokça tercih edilen yayın, kayıt ve iletişim platformlarında seçilip aktif hale getirilebiliyor. Henüz beta sürecinde olan program, yeni güncelleme sayesinde NVIDIA Broadcast üzerinden yükleme gerekmeden özellik olarak kullanılabiliyor. Bu sayede daha önce sadece RTX serisi ekran kartlarında kullanılan özellik artık GeForce, Titan ve Quadro serilerinde de aktif edilebiliyor. RTX Voice’un kullanılabildiği platformlardan bazıları ise şu şekilde:

Twitch

Zoom

Skype

Discord

Teams

Steam Chat

Streamlabs

OBS Studio

Google Chrome

Slack

Süpürge sesini bile tamamen filtreliyor

Videoda bir Twitch yayıncısı, RTX Voice’un ne kadar güçlü olduğunu göstermek için konuşurken elinde çalışan bir elektrikli süpürge tutuyor. Süpürgeden gelen en ufak sesi bile temizleyen özellik, konuşmacının sesini de başarılı bir şekilde koruyor. Yayıncılar, YouTuberlar ve oyuncular için bir nimet niteliğinde olan gürültü engelleme özelliği, bahsettiğimiz yeni güncelleme sayesinde daha çok kişinin kullanımına açılmış oluyor. Özelliği kullanmak için NVIDIA Broadcast programını buradan, özelliği ayrı bir program olarak kullanmak için de RTX Voice’u buradan indirebilirsiniz.