Nvidia; daha hafif ve ince laptoplarda kullanılmak üzere en yeni ekran kartı RTX 2080'in mobil versiyonunu piyasaya çıkarıyor.

Grafik işleme piyasasının liderlerinden olan NVIDIA, geçtiğimiz günlerde en güçlü ekran kartı RTX 2080'in tanıtımını yaptı. Bu canavar ekran kartının mobil versiyonu olan RTX 2080 Mobile, GitHub sitesinde görüldü.

TU104M kod adını alan bu ekran kartının, “M” harfinden mobil versiyon olduğunu anlıyoruz. Aynı zaman Max-Q olarak bilinen ve GTX 10 serisinde gördüğümüz daha ince bilgisayarlara uyarlanabilen versiyonların da RTX 2080 için olacağı görülüyor.

RTX 2080 Mobile versiyonunun, masaüstüne göre ne gibi değişiklikler getireceğini ve ne zaman kullanılabilir olacağını şimdilik bilmiyoruz. Ancak bu verilere göre 2019 yılına kadar kullanıcı deneyimine sunulacak gibi duruyor.