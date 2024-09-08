NVIDIA'ya açılan yeni bir dava, firmanın 10 milyar dolarlık yatırımla geliştirdiği Blackwell serisini tehdit ediyor.

Son yıllarda antitröst ve patent ihlali davalarının sayısı gittikçe artıyor ve pek çok firma, milyonlarca dolarlık hak talepleri ile karşı karşıya kalıyor. Bu firmalardan biri de, özellikle yapay zekâ alanındaki çalışmaları ile bilinen NVIDIA. Dünyanın en büyük üç şirketi arasında girmeyi başaran firma son dönemde ciddi sorunlar ile karşı karşıya. Bunların arasında da anti-tröst davaları ve patent davaları önemli yer tutuyor.

Son olarak Xockets, NVIDIA'yı kendilerine ait olan veri işleme birimi patentlerini ihlal etmekle suçladı. Xockets'in tek suçlaması da bu değildi: büyük veri alanında faaliyet gösteren firmaya göre Microsoft ve patent yönetim firması olan RPX de bu süreçte NVIDIA ile kapalı kapılar ardından iş birliğine gitti.

10 milyar dolarlık yatırım boşa gidebilir!

Xockets'in Amerika'da Teksas Batı Federal Bölgesi'nde açtığı davada Microsoft, NVIDIA ve RPX, tekelcilik yasalarını ihlal, Xockets'e hakkını ödemekten kaçınmak ve patentlerin bilinçli şekilde ihlali suçlamalarını içeriyor. Xockets'in mahkemeden maddî talepleri dışında bir de ihtiyati tedbir talebi bulunuyor. Yani 10 milyar dolarlık yatırımlar üretilen Blackwell işlemciler piyasaya hiç çıkamayabilir.

Xockets, mahkemeye sunduğu dosyalarda 2012 yılından bu yana alınmış, çok sayıda DPU teknolojilerine ait patentlere atıfta bulunuyor. Bu patentler genel olarak “sunucu işlemcilerinden veri yoğun bilgi işlemlerini hat hızlarında aktarma, hızlandırma ve izole etme” mimarilerine odaklanıyor.

Xockets açıklamasında "Nvidia'nın Xockets’in patentli DPU teknolojisini kullanması, Nvidia'nın GPU destekli yapay zeka sunucuları alanında ve Microsoft'un GPU destekli yapay zeka platformları alanında tekel oluşturmasına olanak tanımış olup, bu teknolojiler onların başarısı ve piyasa değeri açısından kritiktir. Xockets, Nvidia ve Microsoft ile iyi niyetli müzakereler yürütmek için her türlü çabayı göstermiştir ancak bu çabalar geri çevrilmiştir." ifadelerini kullandı.