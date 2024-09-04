NVIDIA, hisselerinde yaşanan devasa düşüş nedeniyle sadece bir günde 280 milyar dolara yakın değer kaybetti. Düşüşün nedeni ise ABD Adalet Bakanlığından gelen bir hamle.

NVIDIA, yapay zekâ alanındaki hamleleri sayesinde son yıllarda uçuştaydı. Öyle ki ABD’li teknoloji devi, piyasa değerini 3 trilyon doların üzerine çıkararak bir ara Apple ve Microsoft’u geçerek dünyanın en değerli şirketi dahi olmuştu. Uzun bir süredir de bu listede ilk 3’te yer alıyordu.

Ancak bugün şirketi ciddi anlamda etkileyen bir gelişme yaşandı. ABD Adalet Bakanlığından gelen bir soruşturma, şirketin hisselerinin dibe vurmasına neden oldu.

Bir günde 280 milyar dolara yakın değer kaybetti

Haziranda 135 dolar civarlarına kadar çıkan NVIDIA hisseleri, dün 105 dolara kadar düştü. Piyasalar kapandığında ise 108 dolardan işlem görüyordu. Bu haberin yazıldığı sırada da aynı şekilde 108 dolardan işlem görüyor.

Hâliyle hisse senedindeki bu devasa düşüş, şirketin piyasa değerini ciddi oranda etkiledi. Teknoloji devi, 1 günde 278 milyar dolar civarında kayıpla tarihin en büyük günlük kayıplarından birini yaşadı. Şu anda 2,649 trilyon dolar değer ile dünyanın en değerli 3. şirketi konumunda.

NVIDIA, diğer şirketlere kendi ürünlerini kullanmaya zorlamakla suçlanıyor

Bakanlığın bu hamlesi, ilk olarak dün Bloomberg tarafından bildirildi. Şirketin ABD antitröst yasalarını ihlal ettiğini düşünen bakanlık, NVIDIA ve birkaç şirkete mahkeme celbi gönderdi. Bu da şirketin zorunlu olarak iddialar hakkında ifade vereceği anlamına geliyor.

Karar, kısa sürede piyasaya yansıdı ve hisselerin düşmesine neden oldu. Konuya yakın kaynaklara göre yetkililer, NVIDIA’nın diğer şirketleri sadece kendi yapay zekâ çiplerini ve hizmetlerini kullanmaya zorladığını düşünüyor. Ayrıca şirketlerin başka çip üreticileriyle çalışmasını engellediği, hatta kendi ürünlerini kullanmayanlarını “cezalandırdığı” bile iddialar arasında.