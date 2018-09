Nvidia'nın Son Sürücüsü Tomb Raider İçin Optimize Edildi

Nvidia'nın yayınladığı son grafik sürücüsü, Shadow of the Tomb Raider ve Call of Duty Black Ops 4 Blackout oyunlarından en yüksek performansın alınması için optimize edildi.

Nvidia, kullanıcıların 14 Eylül’de çıkacak olan Shadow of the Tomb Raider’ı oynarken GeForce ekran kartlarından mümkün olan en iyi performansı alabilmeleri için yeni bir GPU sürücü paketi yayınladı. 399.24-WHQL sürüm numarasına sahip olan sürücü, ayrıca Call of Duty: Black Ops 4 Blackout’un açık betası ve Assetto Corsa Competizione erken erişim oyunu için de grafik kartını “Oyuna Hazır” durumuna getirmekte. “Oyuna Hazır” sürücüsü içeren bir güncellemeye ihtiyacı olan herkes, belli oyunlar için performans optimizasyonları sunan bu sürücüyü indirmeli. İLGİLİ HABER Call of Duty: Black Ops 4'ün Battle Royal Modu İçin Tanıtım Videosu Yayınlandı Nvidia’nın sürücü hakkındaki açıklaması şöyle: “Lansman gününde veya lansmandan önce, Nvidia Game Ready sürücüleri GeForce oyuncuları için en iyi deneyimi sunmaktadır; çünkü Nvidia mühendisleri, performansı optimize etmek ve mükemmel bir oyun deneyimi sunmak için ellerindeki son dakikaya kadar çalışmaktalar. Ayrıca her Game Ready sürücüsü, kalite hususunda bir garanti olarak Microsoft tarafından WHQL sertifikası ile tescilleniyor.” İLGİLİ HABER Shadow of the Tomb Raider İçin Tırmanış Tekniklerini Gösteren Yeni Video Yayınlandı 'Dying Light: Bad Blood and Ansel' ve 'Insurgency: Sandstorm' oyunları için de destek sunan en güncel sürücü, aşağıdaki sorunları da düzeltiyor: Oyun performansının 16 çekirdekli 32 thread’li CPU’dan 32 çekirdekli/64 thread’li CPU’ya geçişte performans düşüşü yaşanması.

Nvidia grafik sürücülerinin bazı Core 2 Duo/Quad işlemcili sistemlere yüklenememesi.

