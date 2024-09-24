Yapay zekâ ile birlikte NVIDIA dünyanın en değerli firmalarından biri haline gelse de hisseleri en çok değerlenen firmalar enerji yatırımları oldu.

Özellikle ChatGPT ile birlikte yapay zekâ uygulamaları geniş kitlelere yayılmaya başladı, hatta yapay zekâ ile yapılmış çikolata, içecek gibi ürünler bile gördük. Bu yükselişle birlikte NVIDIA hisseleri âdeta uçuşa geçmişti. Yatırımcılar özellikle yarı iletken üreticilerinin hisselerini âdeta kapışmıştı.

Öte yandan yapay zekânın teknik altyapısının ayakta kalması için çok büyük oranda su ve elektriğe de ihtiyaç duyuluyor. Bu durum da enerji yatırımlarının hisselerine yansıyor. S&P 500'ün en çok kazandıran hissesi de enerji sektöründe faaliyet gösteren Vistra Corp oldu.

Büyük veri merkezleri enerji ihtiyacını körüklüyor

Vistra Corp hisseleri yüzde 180'lik bir artışla yılın en çok yükselen hissesi oldu. NVIDIA hisseleri ise aynı dönemde yüzde 134'lük bir artış yaşadı. Özellikle nükleer enerji yatırımları, veri merkezlerinin enerji ihtiyacını karşılamak için anlaşmalar yapıyordu. Microsoft da Constellation ile 20 yıllık elektrik satın alma anlaşması yapmıştı.

Üretken yapay zekânın kullanımının artması ile birlikte enerji kullanımı gittikçe arttı. Öte yandan ChatGPT'ye sorulan tek bir soru, Google'da yapılan bir aramaya kıyasla çok daha fazla enerji tüketiyor. Bu da Vistra gibi firmaların gelecekte daha çok kazanç elde edebileceği anlamına geliyor.

Yapay zekânın yakın gelecekte bir yere kaybolmayacağını göz önüne alırsak gelecekte ya yapay zekâ için daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulacak ya da daha verimli sistemlere geçiş olacak.