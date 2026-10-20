NVIDIA, kurumsal yapay zekâ ajanları ve cihaz üzerinde yerel çalışan bilgisayarlar için geliştirdiği yeni yapay zekâ modellerini duyurdu.

NVIDIA, sürekli aktif çalışan yapay zekâ ajanları ve uç bilgi-işlem senaryoları için özel olarak tasarlanan yeni açık ağırlıklı modellerini resmi olarak duyurdu. Peki bu yapay zekâ modelleri neler sunacak?

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Tanıtılan yeniliklerin merkezinde, kurumsal yapay zekâ ajanlarına güç vermek üzere geliştirilen 120 milyar parametreli devasa Nemotron 3.5 Super VL modeli yer alıyor. Ayrıca kurumsal modelin yanı sıra yelpazenin diğer ucunda yer alan iki adet hafif "Bolt" modelini de duyurdu.

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Nemotron 3.5 Super VL neler sunuyor?

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Nemotron 3.5 Super VL modeli, önceki nesil Nemotron 3 Ultra modeline kıyasla daha az parametre kullanmasına rağmen, talimat takip etme ve araç kullanımı gibi kritik görevlerde benzer düzeyde bir doğruluk sunabiliyor. Firmanın yöneticisi Kari Briski, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, NVIDIA altyapısı üzerinde ajan çalıştırmak isteyen tüm organizasyonların artık yetenek ve yaygınlaştırılabilirlik arasında seçim yapmak zorunda kalmadan optimize edilmiş açık bir modele erişebildiğini belirtti.

Şirket, Nemotron 3.5 Super VL’in doküman analizi, finansal muhasebe, bilimsel deneyler, tıbbi sigorta talepleri ve güvenlik saldırılarına karşı direnç gibi özel ajan görevlerinde ince ayar yapıldığında Anthropic ve OpenAI’ın rakip modellerinden (Opus 5, GPT 6.1 Sol, Luna, Astra) daha hızlı görev tamamladığını iddia ediyor. Bu iddiaları desteklemek üzere paylaşılan kullanıcı listesinde ise Skydance, EY, Ramp, Crowdstrike, Perplexity ve Salesforce gibi dev markalar yer alıyor.

Bolt modelleri neler sunuyor?

Bolt modelleri ise veri merkezlerine bağlanmak yerine doğrudan yeni nesil AI PC’ler ve DGX Spark çalıştıran iş istasyonlarında yerel olarak çalışacak şekilde tasarlandı. Microsoft ve Dell gibi ortaklar aracılığıyla pazara sunulmaya başlanan bu yapay zekâ odaklı bilgisayarlar; son kullanıcıları, yazılımcıları ve kurumsal bilgi çalışanlarını hedefliyor.

Piyasaya her gün yeni bir yapay zekâ asistanı sürülürken, gizlilik konusunda hassasiyet duyan kullanıcılar ailevi verilerini, sağlık bilgilerini veya finansal kayıtlarını bulut servisleriyle paylaşmak istemeyebiliyor. NVIDIA, yerel çalışan bu modeller sayesinde kullanıcıların günlük projelerini verilerini buluta göndermeden kendi bilgisayarlarında yönetebileceklerini vurguluyor.

Duyurulan iki Bolt modelinden biri olan Nemotron 3.5 Bolt 74B-A9B 24GB, 74 milyar parametreli bir yapıya sahip ve yerel ajan görevleri için özel olarak optimize edildi. Çok adımlı akıl yürütme, dış araç çağırma ve web tarama gibi karmaşık süreçleri hız ile mantık yürütme dengesi içinde yürütmeyi amaçlıyor. Serinin en küçük modeli olan Bolt E4B ise doğrudan sohbet odaklı yapay zekâ ajanlarını hedefliyor.

Nvidia tarafından paylaşılan bilgilere göre, Nemotron 3.5 Super VL ve Bolt 74B-A9B modelleri şu anda erişime açık. Ailenin en küçük üyesi olan Bolt E4B modelinin ise bu ayın sonlarına doğru kullanıma sunulacağı ifade ediliyor.