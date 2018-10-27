Milwaukee'deki bir mitingde konuşan eski ABD Başkanı Barack Obama, Donald Trump'ı iPhone'undan vurdu.

Donald Trump'ın kendisine verilen güvenli iPhone'ları kullanmadığı, hatta Rus ve Çin ajanları tarafından dinlendiği söylenmesine rağmen "rehberini kaydedemediği" gerekçesiyle kendi telefonunu kullanmakta ısrarcı olduğu bildirilmişti. Hatta bu konuda bir de haber yapmıştık.

2016 yılında yapılan seçimlerde Hillary Clinton'u güvenli olmayan bir e-posta sunucusu kullanmakla eleştiren Trump'ın bu hareketi, Milwaukee'de bir mitinge katılan Barack Obama'nın eleştirisine maruz kaldı.

"Bir seçim kampanyasında "(Hillary Clinton'un) epostalarını önemsemediler.. çünkü önemseselerdi, Başkan'ın golf arabasında bıraktığı iPhone'unun Çinliler tarafından dinlenmesine karşı ayaklanmaları gerekirdi." diyen Barack Obama GOP politikacılarını ve tutucu medyayı yere vurdu."