Obama, Trump'ın Sorumsuzca Kullandığı iPhone'unu Eleştirdi

1 dk okuma süresi
22
7
0
0
0
Obama, Trump'ın Sorumsuzca Kullandığı iPhone'unu Eleştirdi
Milwaukee'deki bir mitingde konuşan eski ABD Başkanı Barack Obama, Donald Trump'ı iPhone'undan vurdu.

Donald Trump'ın kendisine verilen güvenli iPhone'ları kullanmadığı, hatta Rus ve Çin ajanları tarafından dinlendiği söylenmesine rağmen "rehberini kaydedemediği" gerekçesiyle kendi telefonunu kullanmakta ısrarcı olduğu bildirilmişti. Hatta bu konuda bir de haber yapmıştık.
İLGİLİ HABER

Beyaz Saray İsyanda: Trump, Kendi Telefonunu Kullanarak Bizi Tehlikeye Atıyor

2016 yılında yapılan seçimlerde Hillary Clinton'u güvenli olmayan bir e-posta sunucusu kullanmakla eleştiren Trump'ın bu hareketi, Milwaukee'de bir mitinge katılan Barack Obama'nın eleştirisine maruz kaldı. 

"Bir seçim kampanyasında "(Hillary Clinton'un) epostalarını önemsemediler.. çünkü önemseselerdi, Başkan'ın golf arabasında bıraktığı iPhone'unun Çinliler tarafından dinlenmesine karşı ayaklanmaları gerekirdi." diyen Barack Obama GOP politikacılarını ve tutucu medyayı yere vurdu."

Kaynak : https://mashable.com/article/barack-obama-trump-iphone/#Td30ZoATBiqn
Etiketler: obama, trump
22
7
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
22
7
0
0
0