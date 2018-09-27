Oculus, VR'ın İnsanların İletişimini Artıracağını Düşünüyor

John Carmack, bugün San Jose, Kaliforniya'daki Oculus Connect 5 açılış konuşmasında özel açılış hakkına sahipti. 90 dakika boyunca konuşan Carmack, Oculus ve sanal gerçekliğin geleceği hakkında birtakım açıklamalar yaptı.

Oculus Baş Bilim İnsanı Mike Abrash'ın aksine gelecek 10 yıl için sanal ve artırılmış gerçeklik hakkında konuşmayı doğru bulmayan Carmack, daha ziyade şirketi daha iyi bir ürüne götüren "ufak tefek zorluklara" el atmayı seviyor. Bunlardan biri de renk sapması düzeltmesi.

Geçtiğimiz Mayıs ayında satışa çıkan Oculus Go'nun elde ettiği başarıdan memnun olan teknoloji yöneticisi, herhangi bir ek bilgisayara ya da telefona gerek kalmadan bunu başardıklarını söyledi. Carmack, ürünün Japonya'da da iyi bir performans gösterdiğini ve uzun süre kalabalık alanlarda yaşayan insanların istedikleri zaman serbestçe dolaşabilmeleri için sanal bir gerçekliğin artık olduğunu belirtti.

Yakın zamanda tanıttıkları Oculus Quest Headset'inin de şirket için çok önemli olduğunu ve bunun VR olayını çok daha iyi yerlere taşıyacağını söyleyen Carmack, birçok yeni teknoloji üzerinde çalıştıklarını da sözlerine ekledi. Bunlar arasında 360 derecelik videoları daha iyi hale getirmek, sanal gerçeklik oyunlarını çok daha yüksek çözünürlüklerde daha akıcı oynatabilmek gibi durumlar var.