Koronavirüs salgını nedeniyle çevrimiçi ortamda devam eden dersler, bazen oldukça enteresan görüntülere sahne olabiliyor. Bu videodaysa bir grup öğrenci, öğretmenleri Deniz Bey'e izleyenlerin içini ısıtacak ufak bir sürpriz yapıyor.

Bir grup öğrenci, koronavirüs salgını nedeniyle aylardır sınıftan uzakta, çevrimiçi ortamda ders vermeye çalışan öğretmenlerine küçük bir sürpriz düzenledi. Öğrencilerin hazırladığı sürpriz ve öğretmenleri Deniz Bey'in verdiği duygusal tepki TikTok'ta viral oldu.

Daha önce benzerleri çekilen bu videoda teknolojiyle arasının pek de iyi olmadığını tahmin ettiğimiz Öğretmen Deniz Bey, öğrencilerini ekranda göremeyince "Ben şu an bilgisayarla boğuşuyorum, farkında değilsiniz siz" diyor.

Bir öğrencinin "Bizi görüyor musunuz Deniz Bey?" sorusu üzerine Deniz Öğretmen, öğrencisi Handan'ın dediklerini yaptığını ancak yine de görüntünün gelmediğini belirtiyor. Bunun üzerine öğrencisinden "Çünkü Deniz Bey, size göstermemiz gereken bir şey var" yanıtı geliyor ve 3'ten geriye saymaya başlıyor.

Herkesin ellerinde "Sizi çok seviyoruz Deniz Bey", "İyi ki varsınız" yazılı notlarla ekranda görünmesinin ardından şaşıran öğretmenimiz, duygusal anlar yaşıyor.

Sürpriz üzerine şaşkın bir ifadeyle "Ya çocuklar ya… Ya, ne yaptınız siz ya! Vallahi billahi…" tepkisini veren Deniz Bey, şaşkınlığını üzerinden attıktan sonra "Çok mutlu oldum çocuklar ya çok mutlu oldum, ben de sizi ya. Vallahi heyecanla bekliyorum sizin derslerinizi" diyerek ne kadar mutlu olduğunu dile getiriyor.

TikTok üzerinde 1,5 milyondan fazla görüntüleme alan video, kısa sürede viral hâle geldi. Videoya 300 bine yakın beğeni gelirken, yapılan yorumlarda ise öğrencilerin çok güzel bir işe imza attığı belirtildi.