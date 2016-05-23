YouTube Türkiye’nin en aktif içerik üreticilerinden olan Fırat Sobutay ve arkadaşları, milyonlarca aboneye sahip kanallarıyla trendleri sürekli domine ediyorlar. Peki Fırat ve arkadaşları bu yola nasıl başladılar, haklarında çıkan olumsuz eleştirilere karşı neler söylüyorlar? Gelin Fırat’la yaptığımız Fırat’la neler konuşmuşuz hep birlikte bakalım.

YouTube alemi Türkiye’de günden güne alevlenmeye devam ediyor. İçerik sayısının hızla arttığı ve ortaya, TV kanallarına rakip olabilecek dijital oluşumların çıktığı bir dönemdeyiz. Bu geçiş sürecinin ardından, insanların hala izlemeye devam edecekleri kişiler hiç kuşkusuz en çok çalışanlar olacak.

Burada birilerini izleyip izlememeniz hiç önemli değil. Yeni medyanın temsilcileri olan YouTube yüzleri, dijital devrimin süvarileri gibiler. Üretilen her işin arkasında saatlerce verilen emek var. Bugün YouTube Türkiye’nin en çalışkan ekiplerinden olan OHA Diyorum ve YapYap gibi kanalların mimarlarından Fırat Sobutay ile gerçekleştirdiğimiz röportajı sizlere aktarıyoruz. Gelin Türkiye’de üretilen içeriklerin kalitesinden, olumsuz yorumlara ilişkin tepkisine kadar her konuya daha yakından bakalım. En önemlisi de yeni yayıncılara ilişkin tavsiyeler kısmı.

Merhaba Fırat, konuya direkt senden başlayalım. Fırat kim, nasıl yaşadı, nasıl medyanın üretim kısmına merak saldı, nasıl yaşayacak?

Fırat: 31 yaşında olmasına rağmen kendisini 21 yaşında gibi hisseden, çoğu zaman eğlenceli ve mücadeleyi seven bir adamım. Bundan 5 ya da 6 yıl önce, içimden hep geçirdiğim “İnternette bir şeyler yapmalıyım” düşüncesini gerçekleştirmeye başladım. 2014 yılında oynadığım bir sinema filmi sayesinde, Ersan Özer’in çağrısıyla Mediakraft ekibine dahil oldum. YouTube serüvenim böylece başladı. Mediakraft Türkiye benim için bir dönüm noktası oldu diyebilirim. Beden ve ruh sağlığım el verdiği sürece buralarda olmayı düşünüyorum.

“Dizi ve sinemada işler tanıdıklarla dönüyor”

Şahin: Her şeyden önce bir tiyatro geçmişin var, bu senin çalışmalarını nasıl etkiledi? Tiyatroya hala devam ediyor musun? YouTube işlerinle bağlantılı olmayan dizi ve sinema işlerin ne alemde?

Fırat: Tiyatronun bana çok olumlu etkileri oldu. Kamera karşısında rahat ve doğal olmaya, tiyatro sahnesindeki tecrübem ve eğitimim sayesinde alıştım. Maalesef bir süredir tiyatro yapamıyorum, çünkü Türkiye’de sadece tiyatro yaparak geçiminizi sağlamak çok zor, hele ki evliyseniz. Artık tiyatro yapmak çok istiyorum, yoksa sahne unutmaya gelmez, adamı indiriverir aşağıya... :)

Dizi ve sinema görüşmelerine gidiyorum, öğrenciliğimden beri bu işlerin tanıdıklarla yürüdüğünü biliyorum. Bu benim için de geçerli bir durumdu, ben de çevrem ve yeteneğim sayesinde buralara geldim.

“YouTube’u boşlarsanız hemen unutulursunuz”

Şahin: Uzun süredir YouTube Türkiye’nin demirbaşlarından birisiniz. Ekipçe ve bireysel olarak yaptığın işler de var. Bu durum seni biraz yormuyor mu?

Fırat: Sevdiğin işi yaptığı zaman zorluklara biraz daha sabır gösterebiliyor sanırım insan. Çalışmak ve üretmek güzel şey, insanı yoruyor gibi görünüyor ama zinde de tutuyor bence. Youtube da bence tembelliğe yer yok, biraz boşlarsanız hemen düşüşe geçebilir ve hatta unutulabilirsiniz.

“Eleştirenler, insanların bir ailesi olduğunu düşünmüyorlar.”

Şahin: Şöyle bir sözlük sitelerine baktım. Genelde “espritüel”, ancak “itici” olarak da tanımlanmışsın. Hakkındaki değerlendirmelere yönelik bir cevabın var mı?

Fırat: Sözlük siteleri, bundan 6-7 yıl önceki sözlük siteleri değiller maalesef. Şimdilerde denk getirdiklerine atıp tutma alışkanlıkları var. İçlerinde çok az da olsa yapıcı eleştiriler var, ancak genele baktığında durum vahim. Arkadaşlar oturuyorlar bilgisayarın başına, ağızlarına ne gelirse hiç düşünmeden yazıyorlar, “Bu insanların bir ailesi var mı, anası babası çocuğu var mı?” demiyorlar.

Diğer eleştirilere gelince, bana sosyal medya hesaplarımdan özel olarak mesaj atan arkadaşlarımız oluyor. O arkadaşlar bazen olumsuz eleştirilerini o kadar güzel ifade ediyorlar ki, hak verdiğim noktalar çok oluyor. İtici olarak görebilirler, ben de okudum o yorumların çoğunu. Bazen videolarda enerji düşüklüğü olmasın diye, ekstra olarak enerjik olalım diye, çeşitli espriler yapıyorum. Bu da bazılarına itici geliyor olabilir. Bu konuyla ilgili son olarak diyeceğim; sadece bana değil, başka insanlar hakkında da yorum yaparken herkesin bir ailesi unutmadan yorum yazılması olacak. Küfürden ve hakaretlerden uzak, yol gösterici ve fikir verici yorumlar canımızdır.

“Türkiye’de özgün içerik yapan kanal yok gibi”

Şahin: YouTube'un küresel çaptaki içerik kalitesini nasıl karşılıyorsun? Türkiye’deki içeriklerin kalite düzeyi sence nasıl?

Fırat: Yabancı YouTube kanallarını elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum, çünkü aralarında çok farklı güzel içerikler üretenler oluyor. O içerikleri Türkiye’ye ben nasıl uyarlayabilirim diye düşünüyorum. Türkiye’de özgün içerik yapan kanal yok gibi bir şey. Buna ben de dahilim, herkes yurt dışındaki formatı direkt alıp yapıştırıyor, bazen uyarlamıyorlar bile :)

YouTube, Türkiye’de ve özellikle son 2 yılda çok büyüdü. Bu da bence çok güzel bir şey hepimiz için. Çünkü bir fark yaratmaya zorluyor insanı.

Şahin: Kendi aranızda da sürekli “OHA” diyor musunuz? Ekipçe en çok “OHA” dediğiniz şeyler neler?

Fırat: Diyoruz, deney videoları çektiğimiz zamanlarda çok diyorduk, bir de yemek kapışmalarında Melih'e diyoruz bazen.

Diyoruz :) Deney videoları çektiğimiz zamanlar çok diyorduk bir de yemek kapışmalarında Melih'e diyoruz bazen :)

"YouTuberların sanata yön verelim düşüncesi yok"

Şahin: YouTuberların sinema filmi çıkartması durumu epeyce tartışılıyor. Bu konuda tarafını belli eden bir içerik üretici olarak düşüncelerin neler? Sence sizinki dışında en başarılı YouTuber filmi hangisi?

Fırat: Ya ben bunu anlamıyorum, "Türk sinemasını bitirdiler, sanatı bitirdiler" diyorlar. Kardeşim neden vizyona giren sanat filmlerine gişe rekorları kırdırmıyorsunuz o zaman? Youtuberların film çıkarırken "sanata yön verelim" diye bir dertlerinin olduğunu düşünmüyorum. Açıkçası onun filmi iyi, bunun filmi kötü diyemeyeceğim, çünkü iyisiyle kötüsüyle, film yapmanın çok ciddi bir emek onu biliyorum. Herkes kendi kitlesine uygun film yapıyor. Bizim amacımız, kitlemiz dışında, bizi tanımayan insanların da bizleri izlemesi. Şu an Kafalar'ın filmini çok merak ediyorum, eminim güzel iş çıkarıcaklar.

Şahin: Artık fazlasıyla kemikleşmiş olan ekibinizden yeni sürprizler görecek miyiz? Film olur, kitap olur, uçan araba olur, yukarı kaydırmalı 12 kişilik yemek takımı olur... Kısaca aklınızda ileriye yönelik neler var?

Fırat: Onu ben de bilmiyorum desem? :) İçerik konusunda Melih ve Serdar beraber çalışıyorlar, bizleri neler bekliyor ben de bilmiyorum. Ama sinema filmini Oha Diyorum ekibi olarak yapmayacağız. Benim bireysel olarak başka youtuberlarla olacak filmim :) onu da burdan söylemiş olayım.

"YouTube'a karşı doluyum"

Şahin: Sence yeni nesil içerik yayıncıları (Netflix vb.), sinemayı bitirebilirler mi?

​Fırat: Bilemiyorum, sanmıyorum da. Gerçi Türkiye'de YouTube'un bu kadar gelişebileceğini de tahmin edemiyorduk, ancak televizyona baya bir yaklaştı rakip olarak.

Şahin: YouTube internette oluşan kara delikler tarafından bir gün yok edilir mi? YouTube’un politikaları konusunda zorlandığınız oldu mu?

Fırat: Edilmesin... :D Zorlandığımız olmaz mı ya? Bireysel kanal açtıktan sonra YouTube'u tam olarak bilmediğimi gördüm. İçerisi bambaşka bir dünya. Şu sıralar benim de içinde olduğum bir çok kanalın izlenmesi ciddi oranda düştü. İşin kötü tarafı da YouTube'dan bunun sebebini öğrenememeniz. En azından bunu bilseniz, ona göre bir yol çizersiniz. İçeriklerinizi de ona göre belirlersiniz. Doluyum bu konuda YouTube'a.

Şahin: Bugün çok sayıda gencin okul derslerini, sorumluluklarını bırakıp YouTube bağımlılığı yaşadıklarını görüyoruz. Bu konudaki düşüncelerin, sizi de izleyen gençlere tavsiyelerin nedir?

Fırat: Elimden geldiğince yolda beni durduran, sohbet eden özellikle yaşı küçük arkadaşlarımıza, bizleri derslerinden sonra izlemelerini tavsiye ediyorum. Güzel havalarda çıkıp sokakta oynamalarının daha iyi olacağını söylüyorum. Umarım beni dinliyorlardır, çünkü ben sokakta büyüdüm. Sabah çıkar akşam gelirdim eve, kir pas toz içersinde. Çok mutluyum öyle bir çocukluk geçirdiğim için.

Şahin: YouTuber olmak isteyenlerin sayısı giderek artıyor. Başarılı olmak isteyenlere önerilerin neler? Siz yola hangi ekipmanlarla nasıl başladınız, bugün hangi durumdasınız?

Firat: Çalışmak, çalışmak , çalışmak başka hiç bir şey değil sadece çalışmak gerekir.

Final Sorusu: YouTube’da çok kişinin bilmediği kaliteli 5 Türkçe kanal önerebilir misin?

Fırat: The Boss, Fit Traveler, Ilgın Özgan, Pena, Afgan Rasulov ve sayamadığım diğer bir çok kanal.

Fırat'a bu samimi açıklamarı için teşekkür ediyoruz. Elbette teşekkürlerin en büyüğü de siz izleyici ve okuyucularımıza. Webtekno YouTube Röportajları kaldığı yerden devam edecek, takipte kalın :)