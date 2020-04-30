MEB Bakanı, Okulların Açılabileceği Tarihi Açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk’te katıldığı programda okulların normalleşme süreci plana uygun devam ederse 1 Haziran’da açılabileceğini söyledi. Selçuk, ayrıca sınavlarla ilgili de açıklama yaptı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi, salgının yayılımını en aza indirgemek için okulların kapanmasına neden olmuştu. Ülkemizde de uzun bir süredir okullar kapatılmış durumda. Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitim almaya devam ederken, okulların ne zaman açılacağı hala büyük merak konusu.

CNN Türk’ün “Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge” programına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların ne zaman açılacağı sorusuna cevap verdi. Bakan Selçuk, normalleşme süreci plana göre gitmeye devam ederse okulların 1 Haziran’da açılabileceğini duyurdu. Uzaktan eğitim sürecinin 31 Mayıs’a kadar devam edeceğini belirten Selçuk, “Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran’da açarız. Toplum bilgisi dahilinde, Bilim Kurulu’nun önerileri, Bakanlıklarla aramızdaki iletişim, kabinede Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yapılan çalışmalar, bunların hepsi yapılan istişareler neticesinde bir yere bağlanıyor” şeklinde açıklama yaptı.

Eğitimle birlikte ekonomi, turizm, hizmet sektöründeki normalleşmelerin bir bütün halinde gerçekleşmesi gerektiğini vurgulayan Milli Eğitim Bakanı, okulların en hızlı şekilde açılmasını temenni ettiklerini belirtti.

19 gün okullar açılır

Normalde okulların 19 Haziran’da kapatılacağını vurgulayan Bakan Selçuk, “19 Haziran okulların kapanma tarihi. 19 gün için açılır tabii. Öğretmenlerimizden, velilerimizden, öğrencilerimizden on binlerce talep alıyoruz. Mümkün olduğu kadar kısa sürede açılmasıyla ilgili bir beklenti var. Bizim açımızdan önemli olan çocuklarımızın sağlığı, onların güvenliği. Bu konuda emin olduğumuzda okullarımızı açarız” şeklinde açıklama yaptı.

Yapılacak sınavlar hakkında simülasyonlar düzenlediklerini belirten Ziya Selçuk, “Bazı modelleme çalışmalarımız var. Örneğin, LGS yapılacak, kaç sıramız, sınıfımız var. Türkiye’deki yükseköğretimdeki bazı kurumlar, kuruluşlar da dahil olmak üzere çeşitli senaryolar üzerinde çalışıyoruz. Çocuklarımızı ne şekilde oturtursak bütün sıralarda sosyal mesafeyi dikkate alacak şekilde tedbirimizi almış oluruz. Bununla ilgili simülasyonlar devam ediyor. Bir hafta içinde de neticelenmiş olacak. Böyle baktığımızda da şunu görüyoruz; Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda okulların açılması halinde ya da sınavlar esnasında nasıl oturulmalı, ne kadar mesafe olmalı, öğretmenler neye dikkat etmeli, bütün bunlarla ilgili her birinin animasyon denemelerini yapıyoruz.” dedi.