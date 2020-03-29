YKS ve LGS'de Çıkacak Soruların Konu Dağılımı Duyurulacak

CNNTürk'te uzaktan eğitime ilişkin soruları yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, YKS ve LGS sınavlarında çıkacak soruların konu dağılımının duyurulacağını söyledi. Selçuk, LGS sınavının ertelenmeyeceğini de aktardı.

Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, maalesef geçtiğimiz haftalarda ülkemize de sıçradı. Koronavirüs ülkemizde görülmeden önce alınan ciddi tedbirler, virüsün ülkemize girmesiyle daha da artırıldı. Bu noktada sağlık uzmanları ve yetkililer, virüsün yayılmaması için insanlara evlerinde kalmaları çağrısında bulunuyor.

Virüsün görülmesiyle birlikte ülke genelinde tüm eğitim kurumlarının fiziksel eğitim faaliyetleri ertelendi. Milli Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurumu, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversitelerde eğitimin devamlılığını sağlamak için uzaktan eğitim sistemine geçileceğini açıkladı.

YKS ve LGS'de çıkacak soruların konu dağılımı açıklanacak:

Günümüzde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki tüm kurumlar uzaktan eğitime geçiş yapmış durumdayken öğrenciler, uzun zamandır hazırlandıkları önemli sınavların nasıl yapılacağına dair sorular sormaya başladı. Bu sorulara cevap, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan geldi.

CNNTürk’te eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlayan Ziya Selçuk, hafta başında hem YKS’de hem de LGS’de çıkacak soruların konu dağılımının ilanını yapacaklarını belirtti. Bununla birlikte Bakan Selçuk, günümüzde bu ölçekte bir uzaktan eğitim sisteminin Türkiye ve Çin dışında hiçbir ülkede bulunmadığını ifade etti.

'30 Nisan sonrası için Bilim Kurulu'nun tavsiyeleriyle hareket edeceğiz':

Ziya Selçuk, okullarda uzaktan eğitim süresinin 30 Nisan’a kadar uzatılmasının ardından bu tarihten sonrası için senaryoların ne olacağı sorusunu da cevapladı. Selçuk, “30 Nisan sonrası için Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda B ve C planlarımız hazır” cevabını verdi ve bu planlar doğrultusunda telafi eğitimleri, destekleme ve yetiştirme kursları, öğretmen ihtiyaçları, finansman gibi konuları yeniden organize ettiklerini bildirdi.

Soruları cevaplamaya devam eden Ziya Selçuk, velilere evde uzaktan eğitim sürecinde etkin bir şekilde rol alabilmeleri için rehberlik desteği vereceklerini dile getirdi. Selçuk, “Önümüzdeki haftadan itibaren her sınıf düzeyindeki çocuklar için günlük akış şemaları oluşturduk ve bunları velilerimize ulaştıracağız. Ayrıca evde yapılabilecek yüzlerce etkinlik önerisini de velilerimize ulaştırmış olacağız” şeklinde bir açıklamada bulundu.

Uzaktan eğitime ilişkin detaylar paylaşmaya devam eden Milli Eğitim Bakanı, canlı sınıf uygulamasına ilişkin detaylara da değindi. Selçuk, canlı sınıfın öğretmenlerin öğrencileri eş zamanlı olarak ekranda tek tek gördüğü ve karşılıklı soru sorabildiği bir uygulama olduğunu anlatarak önümüzdeki hafta sadece 8. ve 12. sınıf öğrencilerine kademeleri olarak bu sistemin açılacağını ekledi.

LGS ertelenmeyecek:

Bunlara ek olarak Bakan Selçuk, çocuklarla beraber basit malzemelerle yapılabilecek bilimsel deneylerin de yayında olacağını söyledi. Selçuk, “Bu şekilde hazırladığımız 40 deney, bu haftadan itibaren yayınlanacak” dedi. Ziya Selçuk, öğrencilerin LGS hakkında en çok merak ettikleri o soruyu da cevapladı.

LGS’nin ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine Bakan Selçuk, şu şekilde açıklamada bulundu:

“LGS, zamanında yapılacak. Erteleme söz konusu değil. Sınavların zamanında yapılmasını prensip olarak doğru buluyoruz ama zorunlu olarak ertelenme durumu doğarsa elbette tedbir alırız. Sınav, sadece ilk dönemin konularını içerecek. Hafta başında hem YKS'de hem LGS'de çıkacak soruların konu dağılımının ilanını yapacağız. Bu yıl (LGS'ye) 500 bin dolayında öğrenci daha sınava girecek.”

“Çağ nüfusu 1 milyon 700 bin civarında oldu. Onlar 9. sınıfa geldiler. Birdenbire sınava girecek öğrenci sayısı arttı, 'bizim şansımız azaldı' diye düşünmesinler. Hayır, azalmadı. Biz geçen sene öğrencilerin yüzde 10'unu sınavlı okullara almıştık, bu sene de öğrenci sayısı ne olursa olsun yine yüzde 10'unu alacağız. 8. ve 12. sınıfta olan öğrencilerin hep bizden istediği bir şey vardı; ikinci dönem okulu tatil edin, biz evde çalışalım diye. Buyrun size öyle bir dönem. Bir taraftan da avantajlı bir durum.”