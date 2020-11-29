Michigan Üniversitesi'nden bir yapay zekâ araştırmacısı, geliştirdiği yapay zekâ programıyla videolarda gökyüzünü manipüle etmeyi başardı. Program, gökyüzüne uzay gemisi eklemekten hava şartlarını değiştirmeye kadar birçok şey yapabiliyor.

Yapay zekâ ve yapay zekâya bağlı uygulamalar, her geçen gün daha da gelişiyor ve daha da etkileyici hale geliyor. Örneğin her zaman iyi amaçlarla kullanılmasa da 'Deepfake' ile oldukça etkileyici ve başarılı işler yapılabiliyor.

Yine bir yapay zekâ uygulamasıyla karşı karşıyayız ancak bu seferki yüzleri manipüle etmekten çok daha farklı. Bu kez videolardaki gökyüzü, yapay zekâ kullanılarak manipüle ediliyor. Yapay zekâ, videolarda yer alan gökyüzüne ışık koşullarını ayarlayarak uzay gemisi, uçan kale ve devasa gezegenler ekleyebiliyor.

Yapay zekâ ile videolarda gökyüzü manipülasyonu

Michigan Üniversitesi'nde yapay zekâ araştırmaları yapan Zhengxia Zou'nun geliştirdiği yapay zekâ aracı, "dinamik gökyüzü değişimi" sunuyor. Zou, geliştirdiği programın gökyüzü değişimlerini ve uyumlu hale getirilmelerini oldukça gerçekçi bir şekilde yapabildiğini dile getiriyor.

Zou'nun geliştirdiği program, büyük veri setlerinden ilgili örüntüleri toplayan bir algoritma olan sinir ağlarını kullanıyor. Yani daha basit bir şekilde anlatmak gerekirse; gökyüzü değiştirme programı, videolarda gökyüzünün nasıl olduğunu öğreniyor, tespit ve takip edebiliyor. Daha sonra topladığı bu örüntüleri gökyüzünü değiştirmede kullanabiliyor.

Program, sadece gökyüzüne uçan nesneler ya da gezegenler eklemekle de kalmıyor. Yukarıdaki videonun sonlarında görebileceğiniz gibi şimşeklerin çaktığı dinamik gökyüzü konusunda da oldukça etkileyici bir iş çıkarmayı başarıyor. Nerdist'te yer alan habere göre Zou'nun programındaki en kritik detay ise tamamen görüntü temelli olması. Yani programın düzenleme yapmak için ihtiyaç duyduğu tek şey kaynak video.

Zou'nun geliştirdiği yapay zekâ programından birçok farklı alanda faydalanılabilir. Bu konuda akla ilk olarak bir tür sosyal medya uygulaması gelse de Zou, sürücüsüz otomobilleri eğitmekte de kullanılabileceğini söylüyor.