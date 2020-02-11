Tesla, Dünyanın En Hızlı Büyüyen Markası Oldu

Elon Musk’ın sahibi olduğu dünyanın en büyük elektrikli otomobil şirketi Tesla, 5.000 şirket içinde “Dünyanın En Hızlı Büyüyen Markası” olmayı başardı. Firma ayrıca sosyal medya platformu Instagram'da da yüzde 58’lik bir büyüme gösterdi.

Londra merkezli marka değerlendirme ve strateji danışmanlığı şirketi Brand Finance, Dünyanın En Değerli 500 Markası 2020 araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Firmanın analiz ettiği 5.000'den fazla şirketten biri olan Tesla, 117 basamak birden yükselerek, 147’inci sıraya yerleşti. Elon Musk’ın liderliğindeki şirket, gösterdiği performans ile “Dünyanın En Hızlı Büyüyen Markası” olmayı başardı.

Brand Finance’ın kıdemli yöneticisi Alex Haigh, otomotiv endüstrisinin Brexit (Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılması), ABD-Çin ticaret savaşı ve ekonomik daralma gibi faktörlerden etkilenmesine rağmen, Tesla’nın büyüme hızını önemli ölçüde artırdığını ifade etti.

Tesla, otomotiv sektöründeki zorluklara rağmen büyüme trendini korudu

Elektrikli araçlara yönelik talebin yükseldiğine dikkat çeken Haigh, “Tesla, bu eğilimin 'poster yüzü’ konumunda. Pazardaki baskın konumu, olağanüstü bir büyümeye yol açtı. Bu büyüme oranına başka hiçbir markada rastlamadık” dedi.

2019-2020 arasında marka değeri yüzde 64 oranında büyüyen Tesla, popüler sosyal medya platformu Instagram'da yakaladığı yüzde 58’lik büyüme ile bu alanda da ilk sırada yer alıyor. Otomotiv söktörünün en yenilikçi markalarından biri olan şirket, yakın zamanda tanıttığı fütüristik pick-up modeli Cybertruck ile sosyal medyada müthiş bir ilgi görmüştü.

Bu ayın başlarında 100 milyar dolar piyasaya değerine ulaşan ve en yakın rakibi Volkswagen’i geçerek dünyanın en değerli otomotiv markası olmayı başaran Tesla, sektörünün referans noktası olduğunu herkese kanıtladı.