Ticaret Bakanlığı'ndan Herkesi İlgilendiren Düzenleme

Ticaret Bakanlığı, yeni bir düzenlemeyi uygulamaya koydu. 1 Mart'ta yürürlüğe girecek düzenleme, indirim yapılacak bir malın indirim oranının son fiyat üzerinden değil, son 30 gün içindeki en düşük fiyatından hesaplanmasını zorunlu kılıyor.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısı, tüm tüketicileri ilgilendiren bir düzenleme içeriyor. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme, zaman zaman çeşitli tartışmalara konu olan indirimler için dikkat çeken bir kriter getiriyor. Bu düzenlemeye göre indirim yapılacak bir ürünün önceki fiyatı, indirimden önceki etiket fiyatı değil, son 30 gündeki en düşük fiyatı baz alınacak.

Resmi Gazete'de yer alan düzenleme, 1 Mart itibarıyla yürürlüğe girecek. Böylelikle indirimler, şubat ayındaki fiyatlar üzerinden belirlenmiş olacak. Ticaret Bakanlığı, bu hamle ile "önce bindirim sonra indirim" mantığıyla mücadele etmeye çalışacak gibi görünüyor. Düzenlemenin nasıl denetlenebileceğini ve ne kadar etkili olacağını zamanla göreceğiz.

Resmi Gazete'deki düzenleme şöyle:

"İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimli satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri ile etiketlerinde gösterilir. İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde indirimin uygulandığı tarihten önceki otuz gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınır. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin etiketlerde indirim miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınır. Bu hususlara ilişkin ispat külfeti satıcı veya sağlayıcıya aittir."

Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı düzenleme, temel gıda ürünlerinin bazıları için geçerli olacak gibi görünüyor. Zira Resmi Gazete'deki maddeye baktığımızda, meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallardaki hesabın, indirimli fiyattan bir önceki fiyata göre yapılacağı ifade ediliyor.