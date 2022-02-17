KDV İndirimi Gıdalara Yansıdı(!): İşte Yapılan İndirimcikler

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KDV İndirimi Market Fiyatlarına Yansıdı(!): İşte Yapılan İndirimcikler

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Geçtiğimiz günlerde KDV'de yapılan indirimin gıdalara yansıması halen gerçekleşememişken, bazı marketlerde gıda ürünlerinde gözle görülür(!) indirimler yapılmaya başladı. Yapılan o indirimler, sosyal medyada paylaşıldı.

12 Şubat günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, beklenen KDV indirimini açıklamış ve gıda ürünlerinde KDV’nin %8’den %1’e indirildiğini duyurmuştu. Sonraki gün Ticaret Bakanı Mehmet Muş, KDV indiriminin ardından indirim yapmayan marketlere ağır cezalar uygulanacağını açıklamıştı. Fakat marketler, sonraki günlerde de indirim yapmazken bir açıklama paylaşmışlardı.

Dün akşam paylaşılan açıklamada marketlerde indirim uygulandığını, ancak bu kez üreticilerin fiyatları arttırdığı belirtilmişti. Tüm bunlar sürerken bazı marketlerse ‘indirim’ yapmaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan eski ve yeni fiyatlar, birçok üründe indirim yapıldığını, fakat bu indirimlerin ‘indirimcik’ olduğunu gösterdi.

Sosyal medyada paylaşılan indirim fotoğrafları:

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