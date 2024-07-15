Samsung'un Galaxy Z Fol6 ve Z Flip6'yla duyurduğu yeni işletim sistemi arayüzü One UI 6.1.1'in başka hangi cihazlara ekleneceği açıklandı. İşte yeni sürüm hakkında bilmeniz gerekenler.

Samsung, geçtiğimiz hafta düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğiyle yeni cihazlarını bizlerle buluşturmuştu. Bu etkinliğin ana odağı, tabii ki de yeni katlanabilir telefonlar Z Fold6 ve Z Flip6’ydı. Cihazlar, şirketin Android 14 tabanlı yeni işletim sistemi arayüzü One UI 6.1.1 ile kutudan çıkıyordu.

Yakın zamanda kullanıcılara sunulacak yeni sürüm, birçok yeniliği beraberinde getirecek. Tabii ki sadece Z Fold6’da ve Z Flip6’da görmeyeceğiz. Samsung markalı diğer telefonlara da eklenecek. Peki bu cihazlar hangileri olacak? Bu soru, bugün Kore’den gelen bilgilerle yanıtlandı.

One UI 6.1.1’i alacak cihazlar:

Galaxy S22, Galaxy S22 Plus, Galaxy S22 Ultra

Galaxy S23, Galaxy S23 Plus, Galaxy S23 Ultra

Galaxy S24, Galaxy S24 Plus, Galaxy S24 Ultra

Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Flip5

Galaxy Z Fold5

Galaxy S23 FE

Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8 Plus, Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9 Plus, Galaxy Tab S9 Ultra

Listeye baktığımızda yeni güncellemeyi son 2-3 yılda çıkmış tüm Samsung markalı amiral gemisi telefon ve tabletlerin alacağını görebiliyoruz. Güncelleme, önümüzdeki haftalarda kullanıcılara gelecek ancak kesin bir tarih henüz açıklanmadı.

One UI 6.1.1’de ne gibi yenilikler gelecek?

Güncelleme, cihazlara birçok önemli özellik ekleyecek. Örneğin Flex Kamera modu kullanılırken otomatik zoom yapan Auto Zoom özelliğinin bir önceki katlanabilir model olan Z Flip5’e eklendiğini göreceğiz.

Öte yandan yavaş çekim bir videoyu ayrı bir dosya olarak kaydetmeye gerek kalmadan hızlıca paylaşmak mümkün olacak. Portre modunda çekilmiş bir görüntüyü dijital bir çizime dönüştüren Portrait Studio, canlı efektler, arama sırasında anında çeviri yapabilen yapay zekâ özelliği Canlı Çeviri’nin üçüncü taraf uygulamalara entegrasyonu, fotoğraflardan GIF oluşturmayı sağlayan özellik gibi yenilikleri de bu güncellemeyle göreceğiz.

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