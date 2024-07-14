Samsung Galaxy S25 Ultra'nın tasarımıyla ilgili yeni bilgiler paylaşıldı. Ice Universe tarafından gündeme getirilen iddiaya göre telefon, asimetrik bir tasarıma sahip olacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un gelecek yılın başlarında duyuracağı Galaxy S25 Ultra modeli ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Akıllı telefon sektörünün güvenilir sızıntı kaynaklarından Ice Universe, yaklaşmakta olan telefonun tasarımıyla ilgili dikkat çeken bir bilgi paylaştı.

Hatırlayan okurlarımız vardır; bundan birkaç hafta önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Samsung Galaxy S25 Ultra'nın oval köşelere sahip olacağından bahsetmiştik. Ice Üniverse tarafından yapılan yeni açıklama, Galaxy S25 Ultra'nın tasarımında bundan daha fazla değişiklik göreceğimizi ortaya koyuyor.

Samsung Galaxy S25 Ultra, asimetrik bir tasarıma sahip olacak

Ice Universe tarafından gündeme getirilen iddiaya göre Samsung Galaxy S25 Ultra, asimetrik bir tasarıma sahip olacak. Bu asimetrik tasarım kapsamında telefonun arka kısmı nispeten kavisli, ön kısmı ise daha sert hatlara sahip olacak. Samsung'un böyle bir tasarımı daha iyi tutuş hissi sağlamak için yapacağı düşünüyor.

Samsung Galaxy S25 Ultra, teknik ve tasarım özellikleri açısından Galaxy S24 Ultra'dan çok da farklı olmayacak. Şirket, her yıl yaptığı gibi bu yıl da en üst düzey özellikleri yeni telefonunda kullanacak. Ve elbette daha iyi bir kamera kurulumu, 2025 model amiral gemisi telefonda karşımıza çıkan detaylar arasında yer alacak.